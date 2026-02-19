Program SAFE. Jest decyzja Senatu

Z poprawkami została przyjęta przez Senat ustawa o finansowym instrumencie zwiększenia bezpieczeństwa SAFE. Za było 61 senatorów, przeciw - 26, nikt się nie wstrzymał.
Program SAFE - poprawki Senatu
Poprawki wprowadzone do ustawy przez Senat przygotowane zostały przez koalicję rządzącą - zapewniają one m.in., że spłata pożyczki zaciągniętej w ramach programu nie będzie finansowana z budżetu MON.
Jedna z poprawek przewiduje, że wydatki związane ze spłatą i obsługą bankową pożyczki SAFE nie będą wliczane do minimalnego limitu wydatków na obronność. W budżecie państwa ma być ustanowiona rezerwa celowa na ten cel.
Inna poprawka wprowadza obowiązek kontroli antykorupcyjnej i kontrwywiadowczej przez ABW, SKW i CBA wykorzystania środków finansowych z pożyczki SAFE oraz sprawozdawczości prowadzenia tej kontroli.
Kolejna poprawka rozszerza obowiązek przedkładania sprawozdania z realizacji planu finansowego Finansowego Instrumentu Zwiększenia Bezpieczeństwa (FIZB) właściwym komisjom senackim.
Senat odrzucił poprawki zaproponowane przez Prawo i Sprawiedliwość. Senatorowie PiS chcieli m.in. prowadzenia do ustawy preambuły, stanowiącej, że w stosunku do środków z pożyczki nie może być wprowadzany „mechanizm warunkowości”, który - według PiS - może być w przyszłości elementem szantażu politycznego względem państw, które nie zgadzają się z polityką UE.
"Ustawa zakłada utworzenie Finansowego Instrumentu Zwiększenia Bezpieczeństwa SAFE - jest to jedna z najważniejszych ustaw dla przyszłości Polski, która zakłada modernizację dozbrojenie polskiej armii, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim obywatelom" - napisała wyższa izba polskiego parlamentu w mediach społecznościowych.
Dodała, że "przepisy ustawy określają zasady skutecznego wykorzystywania środków pochodzących z pożyczki SAFE, a dzięki senackiej poprawce nie będzie ona finansowana z budżetu MON".
Opracował Krzysztof Krzykowski
Źródło: PAP, tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: TVN24