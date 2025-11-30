Stopnie alarmowe w Polsce. Jest decyzja premiera

Tusk: Szef ABW i szef MSWiA zawnioskowali do mnie o wprowadzenie trzeciego stopnia alarmowego Charlie Źródło: TVN24

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało w niedzielę na portalu X, że premier Donald Tusk podpisał zarządzenia, które do 28 lutego 2026 roku przedłużają obowiązywanie trzech stopni alarmowych.

Przedłużone stopnie alarmowe

Przedłużone zostały: 2. stopień zagrożenia BRAVO oraz 2. stopień zagrożenia BRAVO-CRP, które obowiązują na terytorium całego kraju oraz 2. stopień zagrożenia BRAVO wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb i administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności. System jest czterostopniowy – ALFA, BRAVO, CHARLIE i DELTA (najwyższy) – i tak samo dla cyberprzestrzeni – ALFA-CRP, BRAVO-CRP, CHARLIE-CRP i DELTA-CRP. Wprowadza je, zmienia i odwołuje, w drodze zarządzenia, prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw wewnętrznych i szefa ABW, a w przypadkach niecierpiących zwłoki – minister właściwy do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii szefa ABW, informując o tym niezwłocznie Prezesa Rady Ministrów.

Premier @donaldtusk podpisał zarządzenia przedłużające obowiązywanie stopnii alarmowych do 28 lutego 2026 r.



➡️2. stopnia (BRAVO-CRP) na całym terytorium RP

➡️2. stopnia (BRAVO) na całym terytorium RP

— Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) November 30, 2025

Kiedy wprowadza się stopień alarmowy BRAVO?

Stopień alarmowy BRAVO wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym.

Oznacza to, że służby mają informację o potencjalnym zagrożeniu, a w związku z tym administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności. BRAVO-CRP zakłada, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych oraz zwiększona zostaje dyspozycyjność personelu bezpieczeństwa systemów.

Trzeci stopień na obszarach linii kolejowych

Kilkanaście dni temu RCB informowało, że premier podpisał zarządzenie wprowadzające "trzeci stopień alarmowy na obszarach linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o.". Zaznaczono wówczas, że stopień CHARLIE będzie obowiązywał od północy z wtorku na środę do 28 lutego 2026 r., do godz. 23.59.

Decyzja o wprowadzeniu wyższego stopnia alarmowego zapadła po tym, jak dwóch Ukraińców współpracujących z rosyjskimi służbami wysadziło fragment toru na trasie kolejowej Warszawa – Dorohusk w miejscowości Mika na Mazowszu (pow. garwoliński). W innym miejscu, niedaleko stacji kolejowej Gołąb na Lubelszczyźnie (pow. puławski), pociąg z 475 pasażerami musiał nagle hamować z powodu uszkodzonej linii kolejowej.

