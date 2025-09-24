Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Pół litra wody za darmo. Nowa propozycja w Sejmie

shutterstock_1086036014
Pół litra wody za darmo. Lewica chce zmian w restauracjach
Źródło: TVN24
Klienci restauracji zyskają prawo do zamówienia pół litra wody z kranu za darmo - zakłada poprawka do projektu zmian w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. Celem zmian jest wspieranie ekologii i zapewnienie powszechnego dostępu do wody pitnej. 

Projekt nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, za który odpowiada wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski (Nowa Lewica), został przyjęty przez rząd w lipcu. W środę odbyło się drugie czytanie projektu. Lewica złożyła poprawkę, która zakłada, że klientom restauracji będzie przysługiwało prawo do tego, aby nieodpłatnie otrzymać pół litra wody z kranu.

Woda z kranu za darmo

Poseł Piotr Kowal z Lewicy mówił podczas środowej konferencji, że takie zmiany będą promować picie wody z kranu, bo jest to dobre dla naszej planety i ekologiczne. Jak argumentował, ograniczy to zużycie plastikowych butelek.

Jednocześnie zaznaczył, że woda po zmianach proponowanych w ustawie będzie "dużo lepszej jakości".

Według niego proponowane zmiany nie obciążą zanadto kieszeni przedsiębiorców. Mimo to, dodał, wprowadzany obowiązek "musi mieć odpowiedni vacatio legis", dlatego proponowaną datą wejścia przepisów w życie jest 1 lipca przyszłego roku.

Woda "prawem, nie towarem"

Wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat oceniła, że przy okazji wprowadzenia ustawy zwiększającej jakość wody, nastał czas, aby zrobić krok naprzód i "zapewnić każdemu, kto idzie do restauracji, dostęp i prawo do pół litra wody". Jak podkreśliła, "dostęp do wody jest prawem, nie towarem". - Nie bójmy się tego powiedzieć - dodała.

Regulacje w projekcie nowelizacji wprowadzają bardziej rygorystyczne parametry jakości wody przeznaczonej do spożycia. Zobowiązują też dostawców wody (przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne) do przekazywania konsumentom informacji o cenie i zużyciu wody przynajmniej raz w roku na fakturze lub w aplikacji mobilnej. Dostawca będzie musiał przekazać, ile wody gospodarstwo zużywa rocznie, a także podać ceny za litr dostarczanej wody, w porównaniu z cenami wody butelkowanej.

Dzięki nowym przepisom konsumenci będą mieć zapewniony także dostęp online do aktualnych informacji, takich jak jakość wody, przekroczenia wartości parametrycznych, twardość oraz stopień mineralizacji wody, wyniki programów monitoringu czy wyniki oceny ryzyka.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: BC/dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Lewica
Zobacz także:
shutterstock_2509644929
Nowy prezes polskiego giganta. Jest decyzja
Z kraju
Prezydent RP Karol Nawrocki
Co zrobi prezydent? "Ustawę poparli jego koledzy z PiS"
Z kraju
ludzie przejscie dla pieszych shutterstock_1420275392
Ogromne kontrowersje w sprawie pensji. "Coś tutaj nie gra"
Joanna Rubin-Sobolewska
shutterstock_2376208007
Plaga oszustw z wykorzystaniem wizerunku znanych osób. Urząd zabiera głos
Tech
TikTok
Śledztwo w sprawie TikToka. Władze o "szkodliwym wpływie"
Tech
moskwa rosja shutterstock_2630220953_1
Rosja potrzebuje pieniędzy. Padła propozycja
Ze świata
biuro, office, open space, ludzie, pracownicy
Użyli AI. Odzyskali pół miliarda
Tech
praca biuro laptop komputer shutterstock_425351380
Bruksela skontroluje ciasteczka
Prawo
shutterstock_2629177967
Stawka podatku ostro w górę. Oto plan ministerstwa
Pieniądze
smartfon w ręce kobiety
Nowa kampania. "Oszuści zachęcają"
Pieniądze
Bolzano
Włoskie miasto wprowadza nowy podatek. Dotknie turystów
Turystyka
chiny pekin
Chiny rezygnują z przywilejów. Efekt nacisków USA
Ze świata
kawa ziarna kawy shutterstock_1398710591
Deszcze w Brazylii uderzyły w ceny kawy
Ze świata
Donald Trump
Tak wzbogacił się Trump i jego rodzina. Prawie dwukrotny wzrost
Ze świata
Zbliża się kolejna zmiana czasu
Zmiana czasu na zimowy. Kiedy przestawiamy zegarki?
Prawo
Pociąg z RegioJet
Nowy przewoźnik kolejowy w Polsce. "Będzie ciężko ich wypchnąć"
Z kraju
lotnisko podrozny shutterstock_2332599155
"Ten atak pokazuje, jak bezbronne mogą być silnie powiązane ze sobą branże"
Ze świata
shutterstock_2430693627
Chińczycy mają problem z samolotami. Drastyczne cięcia
Ze świata
Belgrad, Serbia
Chcą dołączyć do Unii Europejskiej. Podpisują z Rosją umowę na gaz
Ze świata
Jerome Powell
Dalsza obniżka stóp procentowych w USA pod znakiem zapytania. "To trudna sytuacja"
Ze świata
pap_20221022_1IH (1)
"Zadzwoniła do mnie przerażona Oleńka". Jolanta Kwaśniewska o "okropnym oszustwie"
Tech
shutterstock_268930547
Kumulacja w Lotto rośnie
Pieniądze
Jerome Powell
Spadki na Wall Street. Szef Fed powtórzył obawy
Rynki
shutterstock_1598514535
Kumulacja w Eurojackpot rozbita. Gigantyczna wygrana
Pieniądze
Ursula von der Leyen
Szefowa Komisji Europejskiej: Trump ma absolutną rację
Ze świata
100 tysięcy złotych pożyczki dla górnika "na start" po ślubie?
NIK: polskie kopalnie zagrożone miliardowymi karami
Z kraju
smartfon, laptop, telefon, cyberbezpieczeństwo
Nowa funkcja w rządowej aplikacji. "Praktyczne wsparcie"
Z kraju
osiedle mieszkania budowa - Fotokon shutterstock_1905779845
"Dość naciągania ludzi na pseudometry". Jest projekt
Nieruchomości
shutterstock_2650177343
"Strażnik ogromnej części światowych danych" może przejąć TikToka w USA
Ze świata
shutterstock_2548434389 (1)
Popularne linie lotnicze wprowadzają zakaz
Turystyka
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica