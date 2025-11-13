NBP pokazał, ile zarabiają członkowie zarządu

Adam Glapiński: polski złoty - to są polskie interesy narodowe Źródło: YouTube/Narodowy Bank Polski

W 2024 roku najwyższe wynagrodzenie brutto wśród członków zarządu Narodowego Banku Polskiego otrzymał Paweł Szałamacha – łącznie 941 525,91 zł. Tuż za nim uplasował się Rafał Sura z kwotą 930 636,35 zł, a dalej był Piotr Pogonowski z 922 646,45 zł.

Wynagrodzenia członków zarządu NBP

Kolejne miejsca zajęli Marta Gajęcka z 837 594,50 zł oraz Artur Soboń z 823 942,42 zł. Najniższe wynagrodzenie w zarządzie przypadło Pawłowi Musze – 372 091,55 zł, co może wynikać z niepełnego roku pracy lub innej formy zatrudnienia. Wszystkie podane wartości zawierają oprócz pensji podstawowej także premie, nagrody i inne składniki zmienne.

Zarząd Narodowego Banku Polskiego w 2025 roku składa się z dziewięciu osób. Na czele stoi prezes NBP Adam Glapiński, którego druga kadencja potrwa do czerwca 2028 roku. Funkcję pierwszego zastępcy prezesa sprawuje Marta Kightley, a drugim wiceprezesem jest Adam Lipiński.

Pozostałymi członkami zarządu są: Marta Gajęcka, Paweł Mucha, Piotr Pogonowski, Artur Soboń, Rafał Sura oraz Paweł Szałamacha. Wszyscy wspólnie odpowiadają za bieżące kierowanie działalnością NBP, realizację polityki pieniężnej oraz nadzór nad systemem finansowym Polski.

W czwartkowym komunikacie bank centralny nie podał zarobków prezesa Adama Glapińskiego i wiceprezesów: Marty Kightley i Adama Lipińskiego.

