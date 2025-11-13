Logo TVN24
Z kraju

NBP pokazał, ile zarabiają członkowie zarządu

NBP siedziba, budynek, bank centralny, Glapiński
Adam Glapiński: polski złoty - to są polskie interesy narodowe
Źródło: YouTube/Narodowy Bank Polski
Narodowy Bank Polski opublikował w czwartek dane dotyczące wynagrodzeń osób wchodzących w skład zarządu. Jak wyjaśniono, ma to związek z przesyłanymi wnioskami oraz zainteresowaniem publicznym.

W 2024 roku najwyższe wynagrodzenie brutto wśród członków zarządu Narodowego Banku Polskiego otrzymał Paweł Szałamacha – łącznie 941 525,91 zł. Tuż za nim uplasował się Rafał Sura z kwotą 930 636,35 zł, a dalej był Piotr Pogonowski z 922 646,45 zł.

Wynagrodzenia członków zarządu NBP

Kolejne miejsca zajęli Marta Gajęcka z 837 594,50 zł oraz Artur Soboń z 823 942,42 zł. Najniższe wynagrodzenie w zarządzie przypadło Pawłowi Musze – 372 091,55 zł, co może wynikać z niepełnego roku pracy lub innej formy zatrudnienia. Wszystkie podane wartości zawierają oprócz pensji podstawowej także premie, nagrody i inne składniki zmienne.

Zarząd Narodowego Banku Polskiego w 2025 roku składa się z dziewięciu osób. Na czele stoi prezes NBP Adam Glapiński, którego druga kadencja potrwa do czerwca 2028 roku. Funkcję pierwszego zastępcy prezesa sprawuje Marta Kightley, a drugim wiceprezesem jest Adam Lipiński.

Pozostałymi członkami zarządu są: Marta Gajęcka, Paweł Mucha, Piotr Pogonowski, Artur Soboń, Rafał Sura oraz Paweł Szałamacha. Wszyscy wspólnie odpowiadają za bieżące kierowanie działalnością NBP, realizację polityki pieniężnej oraz nadzór nad systemem finansowym Polski.

W czwartkowym komunikacie bank centralny nie podał zarobków prezesa Adama Glapińskiego i wiceprezesów: Marty Kightley i Adama Lipińskiego.

13 0920 zurek-0004

Konferencja Waldemara Żurka
13 0920 zurek-0004
Autorka/Autor: BC/kris

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Aleksiej Witwicki / Forum

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica