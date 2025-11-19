Logo TVN24
Pilne
Szef MSZ: wycofałem zgodę na funkcjonowanie ostatniego rosyjskiego konsulatu
Z kraju

Nowa odsłona programu "Mój Prąd" już wkrótce

shutterstock_2515380993
Paulina Hennig-Kloska o pracach nad ustawą wiatrakową
Źródło: TVN24
Prace nad nową odsłoną programu "Mój Prąd" postępują. Ruszą jednak po rozpatrzeniu wniosków, które wpłynęły w ramach ostatniej edycji - poinformowała minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.

Polityczka podkreśliła, że „na ten moment jest wiele wniosków do rozpatrzenia z obecnego naboru (Mój Prąd 6.0 - red.).

- Największym błędem "Mojego Prądu" 6.0 było uruchomienie naboru w momencie rozpatrywania wniosków, które pozostały po naszych poprzednikach. Nie chcemy drugi raz popełnić tego błędu, dlatego umówiłam się z zarządem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, by do końca roku obsłużyli wszystkie wnioski, które wpłynęły w ramach programu "Mój Prąd" 6.0. Wtedy będziemy mogli przystąpić do nowego naboru - poinformowała minister.

Nabór na magazyny energii i ciepła

Hennig-Kloska dopytywana, ile środków może być przeznaczonych na nową odsłonę "Mojego Prądu" podkreśliła, że prace nad szczegółami trwają. - W pierwszej kolejności chcemy uruchomić nabór na przydomowe magazyny energii i magazyny ciepła przeznaczając na ten cel środki z Krajowego Planu Odbudowy - powiedziała Hennig-Kloska.

Zwróciła uwagę, że wiele osób korzystających z systemu net-billing narzeka na nieefektywność własnej instalacji, która produkuje prąd bardzo tanio, a system oddaje tę energię drożej.

- Magazyn energii potrafi poprawić efektywność takiej instalacji o ponad 70 proc. - zwróciła uwagę.

Sprzedaż nadwyżki energii

Net-billing polega na tym, że prosument sprzedaje nadwyżki wyprodukowanej przez siebie energii, a w razie potrzeby ją kupuje. Nie dostaje on jednak pieniędzy do ręki, a rozliczenia następują za pośrednictwem konta prosumenckiego, z którego następuje zakup energii. Net-billing zastąpił net-metering, oparty na systemie opustów.

Szósty nabór wniosków w programie został zakończony 12 września 2025 r. z powodu wyczerpania pieniędzy przeznaczonych na jego realizację. Od tamtej pory nie jest już możliwe złożenie nowego wniosku.

Fundusze na fotowoltaikę

Dofinansowanie w "Moim Prądzie" 6.0 można było otrzymać na instalację paneli PV lub mikroinstalację fotowoltaiczną wraz z magazynem energii lub magazynem ciepła. Wsparcie przeznaczone było dla prosumentów (jednoczesnych producentów i konsumentów prądu), którzy ponieśli wydatki na swoje instalacje fotowoltaiczne po 1 stycznia 2021 r. Prosument musiał być rozliczany w systemie net-billing. W przypadku instalacji PV zgłoszonych do przyłączenia do sieci od 1 sierpnia 2024 r., aby otrzymać dotację, trzeba było zainwestować również w magazyn energii lub magazyn ciepła.

Dofinansowanie do mikroinstalacji PV w przypadku inwestycji także w magazyn energii lub/i magazyn ciepła wynosiło do 7 tys. zł, a bez niego – do 6 tys. zł. Do magazynu energii cieplnej o minimalnej pojemności 20 dm sześc. prosumenci mogli uzyskać do 5 tys. zł dofinansowania, a do magazynu energii elektrycznej o minimalnej pojemności 2 kWh – do 16 tys. zł.

Dofinansowanie dotyczyło instalacji paneli PV lub mikroinstalacji fotowoltaicznej.
Źródło: tvn24

Większy budżet programu

Szósta edycja programu "Mój Prąd" wystartowała 2 września 2024. Kilkukrotnie wydłużano termin składania wniosków, jak i zwiększano budżet. Nabór wniosków miał być prowadzony do 31 października br. lub do wyczerpania środków. Początkowo na tę edycję programu przeznaczono 400 mln zł, później zwiększono budżet do 1,25 mld zł. Na początku marca br. dołożono kolejne 600 mln zł i ostatecznie budżet programu zamknął się kwotą 1,85 mld zł. W naborze, który się zakończył, złożono ponad 124,2 tys. wniosków.

Autorka/Autor: skib/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Ministerstwo Klimatu i ŚrodowiskaPaulina Hennig-KloskaPrądmój prąd
