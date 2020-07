Mało optymistyczny początek wakacji. Najnowsze dane z hoteli

Z ankiety przeprowadzonej przez Izbę w dniach 8-12 lipca wynika, że działalność wznowiło 93 procent hoteli. Choć w czerwcu liczba gości w hotelach zwiększyła się w porównaniu do maja br., to jednak średnia frekwencja wciąż pozostaje na niskim poziomie. "W pierwszym tygodniu wakacji (29 czerwca - 5 lipca) wskaźniki wzrosły, ale nadal połowa hoteli nie przekroczyła frekwencji 30 procent" - czytamy.

Koronawirus a hotele

Sekretarz generalny Izby Marcin Mączyński wskazał, że zdecydowana większość otwartych hoteli daje niższe ceny niż w roku ubiegłym. - W czerwcu było to 60 procent obiektów, z czego 40 procent zanotowało spadki wyższe niż o 10 procent w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Jednocześnie jedna piąta hoteli utrzymała ceny na zeszłorocznym poziomie - podał.

IGHP podaje, że dane dotyczące przyjętych rezerwacji na kolejne miesiące nadal wskazują na dużą niepewność na rynku usług hotelowych, jak również na efekt odkładania decyzji zakupowych usług turystycznych do ostatniej chwili. "70 procent hoteli deklaruje stan rezerwacji na lipiec nieprzekraczający 40 procent posiadanych pokoi. Odpowiednio dla sierpnia jest to już 84 procent hoteli, a dla września 93 procent" - czytamy.

O badaniu

W ankiecie IGHP przeprowadzonej w dniach 8-12 lipca wzięło udział 227 hoteli zlokalizowanych we wszystkich województwach. Jedna trzecia to obiekty sieciowe, 70 procent hoteli położonych jest w miastach. Większość ankietowanych, 80 procent, to hotele liczące do 150 pokoi. Średnia wielkość obiektów, które wzięły udział w ankiecie, wynosi 103 pokoje.