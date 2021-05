To nie koniec kłopotów gastronomii. "Do końca roku może zniknąć kolejne 15 procent restauracji"

Około 15 procent restauracji zniknęło z rynku, bo nie otrzymało pomocy. Jeśli nie będzie wsparcia, do końca roku może zniknąć kolejne 15 procent - uważa Sławomir Grzyb, sekretarz generalny Izby Gospodarczej Gastronomii Polski. Jego zdaniem losy branży rozegrają się w najbliższych trzech miesiącach.

Zgodnie z decyzją rządu, od soboty przy zachowaniu co najmniej 1,5 m dystansu między stolikami, możliwe jest przyjmowanie gości wewnątrz lokali gastronomicznych. Gastronomia na powietrzu działa od 15 maja.

Najbliższe trzy miesiące

Jak zaznaczył, w pandemii zamknęło się już ok. 15 proc. lokali, bo nie otrzymały żadnej pomocy, mimo wielokrotnych zapewnień, że ona będzie. - Jeśli rząd nie rozszerzy pomocy i nie zwiększy na nią nakładów, do końca roku może zniknąć kolejne 15 procent restauracji - powiedział Grzyb.

Podkreślił, że to 1/3 sektora gastronomii, czyli 300 tys. pracowników bez zatrudnienia, co dotyka ich rodziny czyli kolejne 600 tys. osób. Dodał, że PFR "eliminuje" wybrane firmy przez brak umarzania subwencji, które muszą zwracać w wysokości od 25 do 50 proc. otrzymanej pomocy.