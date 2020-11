Badania na fermach norek. Reakcja polskich hodowców

W Polsce rozpoczęto testowanie norek w celu wykrycia koronawirusa, pomimo sprzeciwu wyrażanego przez hodowców, którzy obawiają się, że doprowadzi to do ogólnopolskiego wybicia zwierząt - informuje Reuters.

"Każdy hodowca może się zgodzić lub nie"

Przedstawiciele hodowców podkreślają, że niektórzy mogą odmówić służbom weterynaryjnym, które będą chciały przeprowadzić badania. - Każdy hodowca może się zgodzić lub nie zgodzić na test, to jest jego prawo. Musi być jakaś ochrona, bo przecież ktokolwiek z zewnątrz również może zakazić norki - stwierdził Tadeusz Jakubowski z Polskiego Związku Hodowców i Producentów Zwierząt Futerkowych.

Badania norek na obecność koronawirusa

Koronawirus na duńskich fermach

Na początku listopada rząd Danii podjął decyzję o wybiciu wszystkich hodowanych w tym kraju norek - 15 do 17 milionów. Do pierwszych likwidacji ferm doszło w Danii już w październiku. Duński minister do spraw żywności Morgens Jensen powiedział, że obecnie zainfekowanych wirusem jest 207 ferm, w ubiegłym miesiącu było ich 41.