Premier: już czas, aby od obrony przejść do inwestycyjnej ofensywy

Stworzyliśmy mechanizmy, które nie tylko służą przetrwaniu, ale pozwalają wierzyć, że w drugiej połowie roku nastąpi dynamiczne odbicie; już czas, aby od obrony przejść do inwestycyjnej ofensywy - mówił premier Mateusz Morawiecki podczas Kongresu 590.

Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że w efektywnej gospodarce każdy sektor ma swoją rolę do wypełnienia. Podkreślał, że rolą rządu jest stwarzanie optymalnych warunków do prowadzenia biznesu i do inwestowania, ale też wspieranie dziedzin, bez których pomyślny rozwój kraju byłby niemożliwy.

- Stworzyliśmy mechanizmy, które nie tylko służą przetrwaniu, ale pozwalają wierzyć, że w drugiej połowie bieżącego roku nastąpi dynamiczne odbicie - przekonywał. Dodał, że uratowano ponad 5 mln miejsc pracy i dziś mamy najniższe bezrobocie w całej UE.

- Już czas, aby od obrony przejść do inwestycyjnej ofensywy. Wezwaniem do działania jest właśnie hasło tegorocznego Kongresu - Polska 2030. Dla mnie Polska roku 2030, to Polska po wdrożeniu Krajowego Planu Odbudowy, tego nowego Plan Marshalla, którego tym razem nikt nam nie odbierze - zapewnił premier.

Nawiązując do hasła kongresu - "Polska 2030" - premier podkreślając perspektywę 9 lat mówił nie tylko o wdrożeniu Krajowego Planu Odbudowy, ale także o wcześniej zapowiedzianych inwestycjach.

"Mamy silną i odporną gospodarkę"

- Dla mnie Polska roku 2030 to Polska po wdrożeniu KPO, tego nowego Planu Marshalla, którego tym razem nikt nam nie odbierze. To zrealizowany Polski Ład, czyli polska droga do nowoczesności, dzięki której wreszcie dogonimy najbardziej rozwinięte i zaawansowane państwa zachodu - podkreślił Morawiecki.

Szef rządu wśród zrealizowanych inwestycji w horyzoncie 2030 r. wymienił także port zewnętrzny w Gdyni, otwarcie przekopu przez Mierzeję Wiślaną, wybudowanie wielkoskalowych farm wiatrowych, dokończenie inwestycji infrastrukturalnych i zbudowanie innowacyjnej, konkurencyjnej gospodarki.

- Wiem, że nas na to stać. Mamy silną i odporną gospodarkę. Mamy tysiące utalentowanych pracowników i ogromny potencjał intelektualny i operacyjny - zauważył premier.

Autor:mp

Źródło: PAP