Kolejna sieć handlowa otworzy swoje sklepy w każdą niedzielę

W odpowiedzi na potrzeby klientów Kaufland wprowadza usługi pocztowe we wszystkich sklepach - poinformowała sieć w komunikacie prasowym. W praktyce wdrożenie tego typu usług pozwala sklepom na prowadzenie działalności również w niedziele niehandlowe, niezależnie od wielkości placówki.

Kolejna sieć

To już kolejna sieć sklepów, która decyduje się na otwieranie sklepów w niedzielę, powołując się na przepisy o placówkach pocztowych. Od kilku lat na podstawie przepisów dotyczących wyjątków w ustawie o zakazie handlu w niedzielę otwiera swoje sklepy sieć Żabka.

Zakaz handlu

W pierwszym roku obowiązywania zakazu handlu w każdym miesiącu - co do zasady - były dwie niedziele handlowe - pierwsza i ostatnia. W 2019 roku była już tylko jedna niedziela w miesiącu - ostatnia - kiedy można było prowadzić handel. W 2020 roku rozpoczął się trzeci etap wdrażania zakazu - niedziel bez zakazu miało być siedem. W grudniu 2020 roku z powodu nasilenia epidemii zaszła jednorazowa zmiana przepisów - liczba niedziel handlowych wzrosła do ośmiu.