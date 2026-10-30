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Jest nowy prezes spółki CPK

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Piotr Borys, prezes CPK
Pełnomocnik rządu ds. CPK Piotr Malepszak o odwołaniu prezesa i wiceprezesa CPK
Źródło zdj. gł.: Port Polska
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Nowym prezesem spółki Centralny Port Komunikacyjny został Piotr Borys - przekazał Port Polska. "Przed nami dużo pracy i zależy mi na tym, żeby kolejne decyzje przekładały się na konkretne efekty" - zapewnił nowy szef CPK.

"Port Polska to zobowiązanie, także wobec przyszłych pokoleń. Moim celem jest sprawne prowadzenie spółki, dobre wykorzystanie kompetencji zespołu i konsekwentna realizacja przyjętych planów" - powiedział Borys, cytowany w komunikacie spółki.

"Przed nami dużo pracy i zależy mi na tym, żeby kolejne decyzje przekładały się na konkretne efekty" - dodał.

Kim jest Piotr Borys?

Piotr Borys jest menedżerem i inżynierem budownictwa z wieloletnim doświadczeniem w przygotowaniu oraz realizacji wielobranżowych projektów infrastrukturalnych, w tym inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej - przekazał Port Polska.

Piotr Borys, prezes CPK
Piotr Borys, prezes CPK
Źródło zdjęcia: Port Polska

Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno po stronie inwestorów, jak i wykonawców. Przez kilkanaście lat pełnił funkcje zarządcze i menedżerskie w strukturach inwestycyjnych PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Brał udział we wprowadzeniu na kolei w Polsce, jako w pierwszym kraju Europy Środkowo-Wschodniej, prędkości maksymalnej 200 km/h. Pozwoliło to na start pociągów Pendolino w 2014 roku. Nadzorował również m.in. realizację projektu budowy połączenia kolejowego do lotniska Chopina w Warszawie na Euro 2012.

Od września 2024 roku pracuje w kierownictwie Podprogramu Kolejowego w spółce Centralny Port Komunikacyjny, odpowiadającym za przygotowanie i realizację inwestycji kolejowych w ramach programu Port Polska.

Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej Wydziału Inżynierii Lądowej oraz Wyższej Szkoły Zarządzania w Warszawie.

Formowanie zarządu CPK

"Wybór nowego prezesa przez Radę Nadzorczą jest częścią procesu formowania składu zarządu spółki CPK, którego głównym zadaniem jest obecnie sprawne rozpoczęcie budowy obiektów infrastruktury w ramach programu Portu Polska" - przekazała spółka w oświadczeniu. Początkiem tego procesu miało być powołanie do składu zarządu Adama Ferensa w czerwcu tego roku.

W lipcu Filip Czernicki i Dariusz Kuś zostali odwołani z zarządu CPK. Według ustaleń tvn24.pl powodem odwołania Czernickiego, który zanim trafił do zarządu, był szefem strategii w CPK, i Kusia, wcześniej menedżera w porcie lotniczym we Wrocławiu, była zmiana politycznego układu sił. - Powodów merytorycznych do odwołania nie było - mówiła wówczas osoba znająca kulisy sprawy.

Decyzja miała być pokłosiem czerwcowej rezygnacji Macieja Laska z funkcji pełnomocnika rządu ds. centralnego lotniska. Na jego miejsce został wybrany wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak.

Spółka CPK należy w 100 proc. do Skarbu Państwa. Odpowiada za przygotowanie inwestycji Port Polska, w ramach której ma powstać m.in. system Kolei Dużych Prędkości i centralne lotnisko zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią. Port ma zostać oddany do użytku w 2032 roku.

Źródło: tvn24.pl, PAP
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Tagi:
CPK
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