Internetowe Konto Pacjenta. Jak zacząć używać? Jakie daje korzyści?

Internetowe Konto Pacjenta to dostępna dla wszystkich platforma, która umożliwia dostęp do wszystkich ważnych informacji medycznych dotyczących naszego zdrowia i leczenia. To nie tylko nowoczesność i wygoda, ale przede wszystkim wielka oszczędność czasu. Jak zacząć z niego korzystać? Co daje używanie konta? Wyjaśniamy krok po kroku.