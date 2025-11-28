Inflacja zaskoczyła. "Ale urwał"

Inflacja w Polsce w październiku w 2025 roku Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

W porównaniu z poprzednim miesiącem poszły w górę o 0,1 proc. Ankietowani przez PAP Biznes analitycy oczekiwali wzrostu cen w listopadzie o 2,6 proc. rdr i 0,2 proc. miesiąc do miesiąca.

Warto dodać, że celem Narodowego Banku Polskiego jest inflacja na poziomie 2,5 proc. plus minus jeden punkt procentowy.

"Wiem, że to już nudne, ale w listopadzie inflacja znowu niższa od prognoz: 2,4 procenta! Świąteczne zakupy nie będą już cenowym horrorem, jak było za rządów PiS" - skomentował w serwisie społecznościowym X premier Donald Tusk.

Wiem, że to już nudne, ale w listopadzie inflacja znowu niższa od prognoz: 2,4 procenta! Świąteczne zakupy nie będą już cenowym horrorem, jak było za rządów PiS.#RobimyNieGadamy — Donald Tusk (@donaldtusk) November 28, 2025 Rozwiń

Komentarze ekonomistów

"Inflacji za listopad należy się klasyk: ale urwał! 2,4 proc. przy konsensusie 2,6 proc. to 1) obniżka stóp 25pb w grudniu, 2) inflacja bazowa gdzieś w okolicy 2,6 proc. (!!!), 3) Szerokie pole do inflacji <2 proc. w 2026 roku, 4) Duża przestrzeń do obniżek stóp procentowych" - czytamy w komentarzu mBanku.

🇵🇱 Inflacji za listopad należy się klasyk: ale urwał! 2,4% przy konsensusie 2,6% to 1) obniżka stóp 25pb w grudniu, 2) inflacja bazowa gdzieś w okolicy 2,6% (!!!), 3) Szerokie pole do inflacji <2% w 2026 roku, 4) Duża przestrzeń do obniżek stóp procentowych. Baj baj cipijaj. pic.twitter.com/VMXmzhN6GH — mBank Research (@mbank_research) November 28, 2025 Rozwiń

"'Goldilocks economy kontynuacja.' W październiku inflacja CPI poniżej celu banku centralnego (2,4 proc.). W NBP otwierają szampany. Kolejna obniżka stóp procentowych o 25pb już w przyszłym tygodniu. Nie wszystko jednak wygląda tak dobrze. Takie view marketingowalismy wsród klientow londynskich cały ten tydzien. Niestety, niewielu inwestorów 'kupuje' taki scenariusz, co dla kraju który musi sfinansować kolejne rekordowe potrzeby pożyczkowe w 2026 roku jest ogromną niewykorzystaną szansą" - piszą natomiast ekonomiści ING Banku Śląskiego.

"Goldilocks economy kontynuacja." W październiku inflacja CPI poniżej celu banku centralnego (2,4%). W NBP otwierają szampany. Kolejna obniżka stóp procentowych o 25pb już w przyszłym tygodniu. Nie wszystko jednak wygląda tak dobrze.

Takie view marketingowalismy wsród klientow… pic.twitter.com/ZR6ueWk64g — ING Economics Poland (@ING_EconomicsPL) November 28, 2025 Rozwiń

"Łamiąca wiadomość!!!Inflacja poniżej celu NBP. W listopadzie w Polsce inflacja wyniosła 2,4 proc. rdr. RPP obniży stopy procentowe w grudniu. I jeszcze ze dwa cięcia szybciutko na początku 2026 r." - komentują natomiast analitycy Banku Pekao.

Łamiąca wiadomość!!!

Inflacja poniżej celu NBP. W listopadzie 🇵🇱 inflacja wyniosła 2,4% r/r. — Analizy Pekao (@Pekao_Analizy) November 28, 2025 Rozwiń

"Inflacja CPI w listopadzie spadła do 2,4 proc. r/r z 2,8 proc. r/r , zdecydowanie silniej od oczekiwań (2,6 proc. r/r). Tym samym inflacja w listopadzie była najniższa od kwietnia 2024. Do spadku przyczyniło się najprawdopodobniej obniżenie inflacji bazowej do ok. 2,6-2,7 proc. r/r z 3,0 proc. r/r w październiku, ale też kontynuacja korzystnych trendów cenowych na rynku żywności. Ceny żywności i napojów bezalkoholowych w listopadzie wzrosły o 2,7 proc. r/r i 0,1 proc. m/m - słabiej niż zwykle o tej porze roku. Najprawdopodobniej nadal rosną natomiast ceny ciepła – wskazuje na to drożejąca (zbiorcza) kategoria nośniki energii. Oczekujemy, że inflacja trwale wróciła do celu inflacyjnego, co pozwoli RPP na kontynuację 'nie-cyklu' obniżek stóp procentowych. Wobec dużej wrażliwości Rady na bieżące dane inflacyjne rośnie prawdopodobieństwo obniżki stóp na przyszłotygodniowym posiedzeniu RPP" - piszą z kolei ekonomiści banku PKO BP.

Inflacja CPI w listopadzie spadła do 2,4% r/r z 2,8% r/r , zdecydowanie silniej od oczekiwań (2,6% r/r). Tym samym inflacja w listopadzie była najniższa od kwietnia 2024. Do spadku przyczyniło się najprawdopodobniej obniżenie inflacji bazowej do ok. 2,6-2,7% r/r z 3,0% r/r w… pic.twitter.com/fcohgXH9Yf — PKO Research (@PKO_Research) November 28, 2025 Rozwiń

OGLĄDAJ: TVN24 HD