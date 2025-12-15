Tak rosną ceny w Polsce

Prezes NBP: wszelkie prognozy wskazują na utrzymywanie się inflacji na poziomie zgodnym z celem NBP w kolejnych latach Źródło: youtube.com/NBP

Wcześniej, w szybkim szacunku, GUS podawał, że CPI w listopadzie wyniósł 2,4 proc. rdr i 0,1 proc. mdm.

W listopadzie br., w porównaniu z poprzednim miesiącem, największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie transportu (o 1,1 proc.) oraz żywności (o 0,1 proc.), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,11 p. proc. i 0,02 p. proc. Niższe ceny w zakresie rekreacji i kultury (o 0,6 proc.) oraz odzieży i obuwia (o 0,5 proc.) obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,05 p. proc. i 0,02 p. proc.

W porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wyższe ceny m.in. w zakresie: mieszkania (o 2,9 proc.), żywności (o 2,3 proc.), napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 7,1 proc.), restauracji i hoteli (o 5,5 proc.) oraz zdrowia (o 5,0 proc.) wpłynęły na wzrost wskaźnika ogółem odpowiednio o 0,72 p. proc., 0,55 p. proc., 0,37 p. proc., 0,31 p. proc. i 0,29 p. proc. Niższe ceny w zakresie transportu (o 2,3 proc.) oraz odzieży i obuwia (o 2,1 proc.) obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,25 p. proc. i 0,08 p. proc.

Inflacja w Polsce - komentarze analityków

"Inflacja CPI w listopadzie spadła do 2,5 proc. z 2,8 proc. rdr. w październiku, spadek był o 0,1 p. proc. mniejszy niż sugerował wstępny szacunek (2,4 proc. rdr.), ale wciąż głębszy od pierwotnych oczekiwań. Silniejszy od oczekiwań spadek inflacji to zasługa głównie trzech czynników – korzystnych tendencji cenowych w przypadku żywności, spadku inflacji bazowej, prawdopodobnie do 2,7-2,8 proc. rdr. z 3,0 proc. rdr. w październiku oraz braku oczekiwanych wzrostów cen ciepła" - ocenił PKO Research na portalu X. Analitycy zwrócili uwagę, że poziom inflacji usługowej spadł do 5,3 proc. rdr. z 5,6 proc., natomiast towarowej do 1,4 proc. rdr. z poziomu 1,7 procent.

Z kolei eksperci ING Economics Poland zwrócili uwagę, że za sprawą najnowszych danych o inflacji Rada Polityki Pieniężnej zyskała argument do kolejnej obniżki stóp procentowych.

"Listopadowa inflacja została zrewidowana w górę (z 2,4 do 2,5 proc. rdr.), ale wciąż RPP otrzymała argumenty za dalszymi obniżkami: inflacja bazowa spadła aż do 2,7 proc. rdr. z 3,0 proc. rdr. oraz inflacja usług wreszcie zaczęła 'odpuszczać', po długim okresie uporczywej stabilizacji. Przed nami 'techniczna' przerwa w obniżkach w 1kw26, ale nie brak argumentów za dalszymi cięciami w stronę 3,25 proc. jeszcze w 2026" - napisali analitycy".

