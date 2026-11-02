"Gdzie się ukryć". Aplikacja dostępna do pobrania

Rzeczniczka MSWiA o zatrzymaniu 55-latka i działaniach służb Źródło zdj. gł.: maoyunping/Shutterstock

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Resort poinformował w poniedziałek, że wystarczy kilka kliknięć, by aplikacja wskazała drogę do punktu najbliższego lokalizacji użytkownika. Aplikacja jest dostępna przez stronę internetową gdziesieukryc.pl oraz w sklepach App Store i Google Play.

MSWiA przypomniało, że obowiązek udostępnienia schronienia powstaje w momencie zagrożenia lub ogłoszenia alarmu, dlatego obiekty mogą być częściowo niedostępne na co dzień.

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Dwa rodzaje interfejsów

Aplikacja oferuje interfejs pełny i uproszczony. Pełny ma mapę, która pokazuje pozycję użytkownika i lokalizację punktów schronienia, obraca się także zgodnie z kierunkiem ruchu telefonu.

Z kolei interfejs uproszczony, przeznaczony dla osób, którym korzystanie z mapy na ekranie telefonu może sprawiać trudność, pokazuje lokalizację najbliższych punktów schronienia bez zaznaczania ich na mapie. Aplikacja wskazuje kierunek, odległość, wysyła komunikaty głosowe.

Przykładowe oznaczenie miejsc kryjówek na stronie gdziesieukryc.pl Źródło zdjęcia: gdziesieukryc.pl

Aplikacja wskazuje listę najbliższych punktów schronienia z trasą dotarcia, odległością i czasem dojścia pieszo. Dla każdego punktu pokazuje również adres, rodzaj obiektu, dostępność i współrzędne GPS.

Podczas trasy do punktu schronienia aplikacja pomaga w nawigacji poprzez komunikaty głosowe, np. "zbliżasz się", "oddalasz się od celu". Ma także przycisk "zadzwoń 112", który pozwala na natychmiastowy kontakt z numerem alarmowym. W trybie online użytkownicy mogą także przełączyć nawigację na Google Maps lub Mapy Apple.

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Dodatkowa pomoc w aplikacji

W aplikacji można też znaleźć dodatkową pomoc. To poradniki zachowania w czasie zagrożenia (m.in. ewakuacja, atak z powietrza, powódź, pożar, blackout), ważne numery z przyciskiem "zadzwoń" (112, 997, 998, 999) i sygnały alarmowe do odsłuchania.

Aplikacja jest dopasowana do dużego tekstu, obsługuje także czytniki ekranu dla osób niewidomych i niedowidzących.