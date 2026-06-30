Z kraju 70 milionów do wygrania w Eurojackpot Bartłomiej Ciepielewski |

Łatwogang zakończył charytatywną trasę rowerową z Zakopanego do Gdańska Źródło wideo: PAP Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Liczby wylosowane w Eurojackpot we wtorek, 30 czerwca, to: 12, 19, 34, 44, 50 oraz 3 i 8.

W żadnym z krajów uczestniczących w grze nie padła wygrana pierwszego stopnia (5+2). Oznacza to, że w najbliższym losowaniu, zaplanowanym na piątek, kumulacja wzrośnie do 70 milionów złotych.

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Wyniki losowania Eurojackpot

Jak podano na stronie lotto.pl, najbliżej zdobycia głównej wygranej było trzech graczy z Chorwacji, Niemiec oraz Słowacji. W ramach wygranych drugiego stopnia (5+1) trafi do nich po 415 489,00 euro, co stanowi równowartość około 1,78 miliona złotych.

Odnotowano również trzy wygrane trzeciego stopnia (5+0) - po jednej w Niemczech, Norwegii i Szwecji. Każdy ze zwycięzców otrzyma 234 316,50 euro.

Z kolei w Polsce najwyższa okazała się wygrana czwartego stopnia (4+2) w wysokości 523 226,10 zł. Przypomnijmy, że od wszystkich wygranych przekraczających 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek, który Totalizator Sportowy odprowadza do urzędu skarbowego w momencie wypłaty nagrody.

Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Losowania odbywają się we wtorek między 20.15 a 21.00 i w piątek między 20.00 a 21.00.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.

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