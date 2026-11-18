Z kraju Tusk: kwestia energii stała się fundamentem bezpieczeństwa Oprac. Wiktor Knowski |

Premier Donald Tusk o bezpieczeństwie energetycznym w regionie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Paweł Supernak

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- Przyjaźń i współpraca, wzajemna lojalność pomiędzy USA a Europą, pomiędzy Polską a USA to jest nie tylko fundament bezpieczeństwa, nie tylko pewność i stałość jeżeli chodzi o współpracę energetyczną czy gospodarczą - to jest fundament naszej cywilizacji. Nie ma w tym ani słowa przesady - powiedział premier.

- Przyszłość Zachodu, milionów ludzi, świata wartości, za którymi stoimy, związana jest bezpośrednio z tą współpracą - dodał. Nazwał ją "osią dobra". - W konfrontacji ze złem mamy szansę tylko razem - powiedział.

Tusk o bezpieczeństwie energetycznym

Tusk podkreślił, że "kwestia energii stała się fundamentem bezpieczeństwa".

- My w tym regionie świata, szczególnie w Polsce, wiemy, jak groźne konsekwencje wynikają z faktu, że energia jest droższa i niepewna, jeśli chodzi o stałość dostaw. Ukraina wie o tym najlepiej. Każda w tych pięciu latach późna jesień i zima to dramat milionów ludzi. I oni tam najlepiej rozumieją, jak ważna dla przeżycia jest energia - powiedział premier.

Donald Tusk podkreślił znaczenie dywersyfikacji źródeł energii w Europie.

- Zdecydowaliśmy się tu w Polsce, a później udało nam się przekonać także Europę, żeby zbudować system zdywersyfikowany, żeby uniezależnić Europę od jednego źródła energii. Te lata, kiedy budowano zależność od Rosji, są za nami. Dzisiaj zrozumieli - także nasi niedawni oponenci w Europie - że energetyka jest integralną częścią systemu bezpieczeństwa, a to oznacza, że wszędzie tam, gdzie to jest możliwe, wszędzie tam, gdzie kalkulacja biznesowa się zgadza, powinniśmy preferować relacje, więzi, współpracę z tymi państwami, z tymi środowiskami, o których wiemy, że będą lojalne i będą działały na rzecz wspólnej sprawy, nie tylko w energetyce - powiedział.

Współpraca transatlantycka

Premier podkreślił, że "współpraca w dziedzinie LNG, energii nuklearnej, przesyłu energii między Polską, Europą, szczególnie tym regionem i Stanami Zjednoczonymi, to jest nasza przyszłość, dla której nie ma żadnej mądrej alternatywy".

- Współpraca transatlantycka w dziedzinie energii może przynieść profity obu stronom - powiedział. Dodał, że wymaga ona "ogromnych inwestycji".

Podkreślił, że Polska inwestuje "miliardy euro w sieci energetyczne, terminale, pierwszą elektrownie jądrową". Tusk dodał, że plan inwestycyjny w Polsce może być "dobrym przykładem dla całej Europy".

- Bardzo byśmy chcieli, żeby o energii zaczęto wszędzie w Europie myśleć w sposób racjonalny, pragmatyczny, bez ideologicznego zadęcia. Wszyscy chcemy chronić środowisko naturalne, ale nie chcemy, by ideologie zakłócały logiczne myślenie na temat energii - powiedział premier. Za przykład podał wycofywanie się Niemiec z energii atomowej.

Spotkanie Partnerstwa na rzecz Transatlantyckiej Współpracy Energetycznej

Przedstawiciele rządu Stanów Zjednoczonych i rządów ponad 20 państw europejskich biorą udział w 7. spotkaniu Ministerialnego Partnerstwa na rzecz Transatlantyckiej Współpracy Energetycznej (P-TEC), które odbywa się między 18-19 listopada w Warszawie.

Tegoroczną edycję P-TEC organizują wspólnie Departament Energii USA, polskie Ministerstwo Energii oraz Atlantic Council - Global Energy Center.

"P-TEC łączy państwa po obu stronach Atlantyku wokół wspólnych priorytetów: bezpieczeństwa energetycznego, rozwoju gospodarczego i innowacji. Organizacja tego spotkania w Polsce to wyraźny sygnał, że nasz kraj jest dziś jednym z najważniejszych graczy w tej współpracy - partnerem, który ma konkretne projekty, infrastrukturę i możliwości, by współtworzyć energetyczną przyszłość Europy" - skomentował minister energii Miłosz Motyka, cytowany w informacji resortu.

Wśród tematów tegorocznego spotkania są:

dostawy skroplonego gazu ziemnego (LNG),

energetyka jądrowa,

inwestycje,

rozwój infrastruktury,

bezpieczeństwo energetyczne.

"Polska wykorzysta to spotkanie w budowaniu bezpieczeństwa energetycznego Europy Środkowo-Wschodniej" - zapowiedział resort.

W wydarzeniu wezmą udział między innymi sekretarz ds. energii USA Chris Wright oraz sekretarz spraw wewnętrznych USA Doug Burgum, a także przedstawiciele rządów państw Europy Środkowo-Wschodniej. Wśród uczestników znajdą się również liderzy największych spółek energetycznych, operatorzy infrastruktury, inwestorzy oraz eksperci rynku energii - podano.

Podczas pierwszego dnia szczytu, 18 listopada, zaplanowano forum biznesowe. W programie są dyskusje poświęcone połączeniom infrastrukturalnym, dywersyfikacji dostaw, rozwojowi rynku LNG, łańcuchom dostaw dla energetyki jądrowej oraz finansowaniu inwestycji.

Natomiast 19 listopada odbędzie się spotkanie ministerialne, poświęcone priorytetom transatlantyckiej współpracy energetycznej. W jego trakcie zaplanowano sesje dotyczące energetyki jądrowej i współpracy w obszarze LNG, a także rozmowy o bezpieczeństwie dostaw i ochronie infrastruktury krytycznej.