Z kraju Domański: nie wiem, kto prezydentowi to stanowisko sufluje Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Domański: upór prezydenta w sprawie ustawy o podatkach dla koncernów paliwowych jest dla mnie niezrozumiały Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Leszek Szymański

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- Największe koncerny paliwowe osiągają w tej chwili horrendalnie wysokie zyski. Te zyski należy opodatkować, a środki tak pozyskane przeznaczyć na obniżenie cen paliw na stacjach - powiedział Domański mediom przed rozpoczęciem spotkania ministrów odpowiadających za handel krajów G20 w USA.

"Nie wiem, kto mu to stanowisko sufluje"

Szef resortu finansów skrytykował też stanowisko prezydnta w sprawie opodatkowania koncernów paliwowych.

- Ja nie potrafię zrozumieć, dlaczego prezydent Nawrocki tak bardzo upiera się przy swoim stanowisku. Nie wiem, kto mu to stanowisko sufluje. To, co wiem, to że polscy kierowcy nie chcą czekać. To, co wiem, to to, że ceny na stacjach benzynowych faktycznie są wysokie - kontynuował.

Według niego "odpowiadają za to wysokie ceny ropy, wysokie ceny produktów gotowych na rynkach światowych".

Rząd czeka na podpis prezydenta

Domański przypomniał, że premier Donald Tusk zadeklarował gotowość rządu do podjęcia działań. Zastrzegł jednak, że muszą być one prowadzone w sposób odpowiedzialny.

- Chcemy opodatkować największe koncerny paliwowe i w ten sposób z tych środków obniżyć ceny paliw na polskich stacjach. Prezydent Nawrocki ma okazję, aby stanąć po stronie Polaków, a nie po stronie wielkich koncernów paliwowych - powiedział minister.

- Ja liczę, że prezydent w końcu zrozumie, że jego upór szkodzi Polsce, szkodzi polskim kierowcom i tę ustawę podpisze - stwierdził Domański w Milwaukee.

Polska zabiega o udział w pracach G20

Minister poinformował również, że Polska podejmuje starania, aby jej głos był obecny podczas brytyjskiej prezydencji w G20 w 2027 roku.

- Rozmawiałem z kanclerzem skarbu [ministrem finansów - red.] Wielkiej Brytanii o tym. Wiem, że te rozmowy toczą się na bardzo wielu poziomach i liczę na to, że Polska zostanie zaproszona do prac grupy G20 w roku 2027 - dodał.

Po Wielkiej Brytanii prezydencję w G20 obejmie Korea Południowa. Jak przekazał minister, kwestia zaproszenia Polski została poruszona również podczas niedawnej wizyty premiera Donalda Tuska w Seulu.

- Niezależnie od tego chcielibyśmy mieć stałe miejsce w G20. Wiemy, że jest to proces złożony. Wiemy, że w ramach G20 mamy mocnych sojuszników, takich, jak chociażby Stany Zjednoczone, ale jest to decyzja, nad którą będziemy wspólnie pracowali w najbliższych tygodniach - oznajmił.