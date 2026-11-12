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"Chcieli zrobić Polsce krzywdę". Próba cyberataku na system ePUAP

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Gawkowski: Atak na ePUAP został zatrzymany
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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System ePUAP wciąż nie działa, trwają prace techniczne nad przywróceniem jego bezpiecznego działania - oświadczył w czwartek minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Rządowy system stał się celem cyberataku dwa dni wcześniej.

We wtorek późnym wieczorem minister cyfryzacji poinformował, że wykryto cyberatak na państwowy system ePUAP, który miał zostać zatrzymany.

Postępowanie ABW w sprawie cyberataku

W czwartek system ePUAP w dalszym ciągu nie działał. Jak przekazał Krzysztof Gawkowski podczas briefingu prasowego, sytuacja została opanowana, ale "trwają prace techniczne nad przywróceniem bezpiecznego działania ePUAPu". Podkreślił, że "w tej sprawie oczywiście prowadzone jest postępowanie przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego".

- Dzisiaj wszystkie przypadki wskazują, że związany jest z zagranicznymi adwersarzami. To oni chcieli zrobić Polsce krzywdę. Pierwsze wskazówki są takie, że planowali długoterminowe działanie, które w grudniu w peaku (szczycie - red.) administracyjnego zapotrzebowania miały po prostu wyłączyć system - przekazał.

- Służby Państwa zostały włączone. Najważniejsze, że obywatelom nic nie grozi, ale groźba była duża - podkreślił.

Reporterka TVN24 Ewelina Kwiatkowska poinformowała, że wydatki na walkę z tego rodzaju cyberatakami są w tej chwili rekordowe, dlatego że skala i liczba tych ataków wciąż wzrasta.

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to ogólnopolski system umożliwiający obywatelom internetową komunikację z jednostkami administracji publicznej. Służy m.in. do wysyłania wniosków, podań i dokumentów do urzędów, a także do podpisywania pism za pomocą Profilu Zaufanego.

Źródło: TVN24
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Tagi:
Krzysztof Gawkowskiministerstwo cyfryzacjiCyberbezpieczeństwoCyberatak
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