Z kraju "Chcieli zrobić Polsce krzywdę". Próba cyberataku na system ePUAP Oprac. Alicja Skiba |

Gawkowski: Atak na ePUAP został zatrzymany Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

We wtorek późnym wieczorem minister cyfryzacji poinformował, że wykryto cyberatak na państwowy system ePUAP, który miał zostać zatrzymany.

Postępowanie ABW w sprawie cyberataku

W czwartek system ePUAP w dalszym ciągu nie działał. Jak przekazał Krzysztof Gawkowski podczas briefingu prasowego, sytuacja została opanowana, ale "trwają prace techniczne nad przywróceniem bezpiecznego działania ePUAPu". Podkreślił, że "w tej sprawie oczywiście prowadzone jest postępowanie przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego".

- Dzisiaj wszystkie przypadki wskazują, że związany jest z zagranicznymi adwersarzami. To oni chcieli zrobić Polsce krzywdę. Pierwsze wskazówki są takie, że planowali długoterminowe działanie, które w grudniu w peaku (szczycie - red.) administracyjnego zapotrzebowania miały po prostu wyłączyć system - przekazał.

- Służby Państwa zostały włączone. Najważniejsze, że obywatelom nic nie grozi, ale groźba była duża - podkreślił.

Reporterka TVN24 Ewelina Kwiatkowska poinformowała, że wydatki na walkę z tego rodzaju cyberatakami są w tej chwili rekordowe, dlatego że skala i liczba tych ataków wciąż wzrasta.

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to ogólnopolski system umożliwiający obywatelom internetową komunikację z jednostkami administracji publicznej. Służy m.in. do wysyłania wniosków, podań i dokumentów do urzędów, a także do podpisywania pism za pomocą Profilu Zaufanego.