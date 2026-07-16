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Z kraju

Domański: nieprawidłowości na łączną kwotę 120 miliardów złotych

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Minister finansów i gospodarki
Andrzej Domański: łączna kwota stwierdzonych nieprawidłowości w latach 2020-2023 to 120 miliardów złotych
Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka
Audyty dotyczące wydatkowania środków publicznych w latach 2020-2023 ujawniły nieprawidłowości na łączną kwotę 120 miliardów złotych - przekazał w czwartek minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Do prokuratury trafiło 250 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Andrzej Domański poinformował podczas konferencji, że do tej pory audytem objętych zostało 167 podmiotów w zakresie gospodarowania środkami publicznymi w latach 2020-2023 (ostatnie trzy lata rządów PiS - red.). Było to, jak wymienił, m.in. 17 ministerstw, ale też fundacje czy stowarzyszenia oraz instytucje publiczne.

- 177 audytów rozpoczęto, spośród nich 135 już się zakończyło. Łączna kwota stwierdzonych nieprawidłowości to 120 miliardów złotych, czyli około trzech procent naszego PKB - powiedział Domański.

Wskazał, że w związku z audytami do prokuratury złożono 250 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. - 200 wszczętych przez prokuraturę postępowań na 106 miliardów złotych. To jest łączna kwota zawiadomień, które zostały skierowane do prokuratury - przekazał szef MF.

- Dotyczą wydawania środków bez podstawy prawnej, omijania prawa, niegospodarności, ale także takiego zwykłego złodziejstwa - stwierdził minister.

Wiceszef MF: trudno to nazwać pomyłką

Dopytywany, skąd wynika dysproporcja między kwotą zawiadomień a wykrytych nieprawidłowości, Domański podkreślił, że nie wszystkie zawiadomienia zostały jeszcze złożone. - Część wykrytych nieprawidłowości nie kwalifikuje się do tego, by skierować je do prokuratury. (...) Część tych spraw trafia też do Rzecznika Finansów Publicznych - wskazał.

Wiceminister finansów, zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej Zbigniew Stawicki zwrócił uwagę, że nie każda nieprawidłowość zawiera w sobie element karny, choć wywiera negatywne skutki dla finansów publicznych.

Zastępca szefa KAS wskazał, że wykryte w toku audytu nieprawidłowości "mają charakter celowego, zamierzonego działania w złej wierze". - Trudno to nazwać pomyłką, trudno to nazwać złą interpretacją przepisów - stwierdził.

Nieprawidłowości za rządów PiS

Jak mówił, audyt wykrył, że tworzono pozory formalnej poprawności dokumentów, a w rzeczywistości "pieniądze otrzymywał ktoś według uznania członka kierownictwa danego resortu, niezależnie od rekomendacji czy braku rekomendacji ciał powołanych do oceny wniosków". - Na przykład w Ministerstwie Sportu i Turystyki dotacji przydzielonych w ten sposób mamy na 202 miliony złotych, a w Ministerstwie Spraw Zagranicznych na 51,5 miliona - powiedział Stawicki.

Wśród wykrytych nieprawidłowości wymienił też działania bez podstawy prawnej, np. nienależne wypłacanie wynagrodzeń w spółkach Skarbu Państwa, czy "ręczne sterowanie" w zakresie udzielania dotacji publicznych. Podał, że ponad 100 beneficjentów otrzymało w sumie 400 mln zł dotacji niezgodnie z przeznaczeniem.

Niegospodarność i fałszowanie dokumentów

Inną kategorią nadużyć była niegospodarność. Chodzi o przeznaczanie środków, które miały służyć na nieprzewidziane i nagłe wydarzenia na "doraźną politykę". - Na przykład na realizację działań informacyjnych - dodał.

- Spotkaliśmy również proceder czy zdarzenie przedkładania sfałszowanych, podrabianych historii rachunku bankowego, które miały pozorować, że środki nadal są na rachunku, gdy w rzeczywistości już dawno zostały z niego wyprowadzone - poinformował.

Stawicki przekazał również, że dysponenci pieniędzy publicznych (np. ministerstwa) będą mogły same podjąć postanowienia zmierzające do odzyskania nienależnie lub nadmiernie wypłaconych dotacji. - Takie działania są podejmowane - przekazał wiceminister.

"Wyciągnęliśmy również wnioski"

Jak dodał, kwestia odpowiedzialności karnej "jest nieco inna niż procedury administracyjne". - Sprawy o charakterze gospodarczym niestety są bardzo praco- i czasochłonne oraz żmudne (...), trudno się spodziewać natychmiastowych efektów - stwierdził. Jednocześnie zastrzegł, że kwestie karne leżą po stronie prokuratury.

- Wyciągnęliśmy również wnioski z tego co robimy i pracujemy w resorcie finansów nad elektronicznym rejestrem środków publicznych, który ma być powszechnie dostępny - poinformował Stawicki. Jak dodał, rejestr miałby ułatwić dysponentom środków analizę ich wykorzystania oraz być też elementem społecznej kontroli nad wydatkowaniem środków publicznych.

Dopytywany, kiedy rejestr będzie w pełni funkcjonalny, odparł, że nie chce podawać żadnej daty. - Jesteśmy poza fazą koncepcyjną (...). To jest zadanie, które uważamy za priorytetowe i (...) dołożymy wszelkich starań, żeby obywatel i ci odpowiedzialni za pieniądze publiczne takie narzędzie do ręki dostali - zaznaczył.

Źródło: PAP
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Tagi:
Andrzej DomańskiMinisterstwo FinansówPrawo i Sprawiedliwość
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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