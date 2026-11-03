Z kraju Atak na lodówki w Polsce? Jest potwierdzenie Oprac. Alicja Skiba |

Dyrektor CERT Polska o ataku na lodówki Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: aileenchik/Shutterstock

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W październiku we Francji ok. 700 supermarketów zostało dotkniętych cyberatakiem wymierzonym w instalacje chłodnicze. Hakerzy przejęli kontrolę nad lodówkami i zamrażarkami, a następnie zmienili ustawienia temperatury, co doprowadziło do psucia się żywności i strat finansowych w sklepach.

Na początku listopada cyberataki na systemy chłodnicze potwierdziły też m.in. Irlandia, Szwecja, Belgia, Portugalia i Luksemburg.

Supermarkety wśród zaatakowanych

- Po incydencie we Francji przeskanowaliśmy całą sieć, pod kątem lodówek dostępnych z poziomu internetu w Polsce - poinformował we wtorek dyrektor NASK-PIB Radosław Nielek.

Jak dodał z kolei szef CERT Polska Marcin Dudek, zespół wykrył 140 urządzeń widocznych w internecie, co może ułatwić cyberprzestępcom atak. Wyjaśnił, że czasem kilka lodówek stało w jednym sklepie i należało do jednego dostawcy.

- Skontaktowaliśmy się z każdym z tych podmiotów. Tam były też duże podmioty, znane sieci handlowe - poinformował. Dodał, że ok. 70 firm po interwencji ekspertów odłączyło od sieci swoje urządzenia.

CERT o cyberatakach

Szef CERT Polska przekazał ponadto, że w Polsce doszło do jednego, potwierdzonego cyberataku na lodówkę. Zapewnił jednak, że atak nie wyrządził strat materialnych, ponieważ operator odłączył urządzenie od internetu i przeniósł znajdujące się w niej produkty do innej lodówki.

- To nie są skomplikowane ataki [na urządzenia chłodnicze - red]. Sprawcy skanują masowo sieć, szukają dostępnych urządzeń, testują proste hasła, podatności (luki w oprogramowaniu) znane od wielu, wielu lat - mówił Dudek.

We wtorek po południu RMF FM przekazał, że "dwa urządzenia chłodnicze w Polsce zostały zaatakowane", co miał potwierdzić CERT Polska w rozmowie z reporterką stacji. "Do ataków doszło wczoraj. Żaden z nich nie spowodował strat materialnych. Zaatakowany został mały sklep spożywczy oraz dystrybutor żywności" - podał RMF FM.

Poprosiliśmy CERT Polska o potwierdzenie tych informacji i udzielenie komentarza w tej sprawie, ale do momentu publikacji nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Zalecenia CERT

Dyrektor zespołu zalecił właścicielom, by nie wystawiali dostępu do urządzeń chłodniczych bezpośrednio do internetu. Dodał, że jeśli pracownicy czy serwisanci potrzebują zdalnego dostępu do urządzeń, "trzeba to robić w bezpieczny sposób".

CERT Polska to działający w instytucie badawczym NASK zespół reagowania na incydenty w sieci i przyjmujący zgłoszenia o podejrzanych i nietypowych zdarzeniach.