Wicepremier: zidentyfikowany został atak hakerski

Szef MC podał, że "cyberprzestępcy uzyskali dostęp do skrzynek poczty elektronicznej pracowników UZP oraz KIO (Krajowa Izba Odwoławcza - red.)".
"Incydent został zgłoszony do służb odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo i podjęto wszystkie niezbędne działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa oraz ograniczenia skutków naruszenia. Trwają czynności operacyjne związane z ustaleniem sprawców" - napisał wicepremier.
Krzysztof Gawkowski dodał, że liczba cyberataków z roku na rok wzrasta i stają się one coraz bardziej niebezpieczne. Jak wskazał, wszystkie jednostki - zarówno instytucje publiczne, jak i firmy "powinny stale przykładać najwyższą wagę do zabezpieczania dostępu elektronicznego do swoich systemów oraz działać zgodnie z zasadami ustanowionymi w Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa".
Seria ataków hakerskich
3 listopada operator systemu płatności BLIK poinformował o zewnętrznym ataku typu DDoS, który spowodował czasowe problemy z realizacją płatności. O podobnym incydencie informował już 1 listopada wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, gdy pojawiły się pierwsze utrudnienia.
Również na początku listopada Gawkowski poinformował o ataku na firmę Supergrosz, w wyniku którego wyciekły dane klientów. Wicepremier określił sytuację jako "bardzo poważną". Potwierdzono także atak hakerski na biuro podróży Nowa Itaka sp. z o.o.. Cyberprzestępcy uzyskali dostęp do danych logowania części klientów, w tym imion, nazwisk, adresów e-mail i numerów telefonów. W wyniku ataku hakerskiego wyciekły dane klientów sklepu internetowego Grycan, o czym firma poinformowała biznesową redakcję tvn24.pl.
Autorka/Autor: /dap
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: iWissawa/Shutterstock