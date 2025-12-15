Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Wicepremier: zidentyfikowany został atak hakerski

34-latka padłą ofiarą oszustów
Atak hakerski na BLIK. Ekspert: być może mówimy o zorganizowanej akcji
Źródło: TVN24
Zidentyfikowany został atak hakerski na Urząd Zamówień Publicznych - przekazał w poniedziałek w serwisie X wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. 

Szef MC podał, że "cyberprzestępcy uzyskali dostęp do skrzynek poczty elektronicznej pracowników UZP oraz KIO (Krajowa Izba Odwoławcza - red.)".

"Incydent został zgłoszony do służb odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo i podjęto wszystkie niezbędne działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa oraz ograniczenia skutków naruszenia. Trwają czynności operacyjne związane z ustaleniem sprawców" - napisał wicepremier.

Krzysztof Gawkowski dodał, że liczba cyberataków z roku na rok wzrasta i stają się one coraz bardziej niebezpieczne. Jak wskazał, wszystkie jednostki - zarówno instytucje publiczne, jak i firmy "powinny stale przykładać najwyższą wagę do zabezpieczania dostępu elektronicznego do swoich systemów oraz działać zgodnie z zasadami ustanowionymi w Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa".

Seria ataków hakerskich

3 listopada operator systemu płatności BLIK poinformował o zewnętrznym ataku typu DDoS, który spowodował czasowe problemy z realizacją płatności. O podobnym incydencie informował już 1 listopada wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, gdy pojawiły się pierwsze utrudnienia.

Również na początku listopada Gawkowski poinformował o ataku na firmę Supergrosz, w wyniku którego wyciekły dane klientów. Wicepremier określił sytuację jako "bardzo poważną". Potwierdzono także atak hakerski na biuro podróży Nowa Itaka sp. z o.o.. Cyberprzestępcy uzyskali dostęp do danych logowania części klientów, w tym imion, nazwisk, adresów e-mail i numerów telefonów. W wyniku ataku hakerskiego wyciekły dane klientów sklepu internetowego Grycan, o czym firma poinformowała biznesową redakcję tvn24.pl.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: /dap

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: iWissawa/Shutterstock

Udostępnij:
Zobacz także:
shutterstock_1202212432
"Nie wykluczam cięć stóp, być może nawet kilku"
Pieniądze
Karol Nawrocki
Zmiany dla górników i nie tylko. Prezydent zadecydował w sprawie ustawy
Z kraju
tankowiec, Wenezuela
Paraliż eksportu. Statki zawracają
Ze świata
barcelona hiszpania shutterstock_2153597591
Rząd uderza w giganta. Jest decyzja w sprawie kary
Ze świata
shutterstock_2589304837_1
Gwałtowny wzrost. "Sprzyjające warunki"
Nieruchomości
Praca, biuro, firma, pracownicy, biurka
To najważniejszy benefit dla pracowników
Dla pracownika
shutterstock_2316860485
Wynajmują surogatki, by "stworzyć niepokonaną dynastię"
Ze świata
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
"Wyścig z czasem" i "szalony finiszowy sprint". Ministra komentuje
Z kraju
dziecko smartfon telefon ekran dzieci shutterstock_2330609743
"Dajcie im telefon z klapką"
Tech
portfel pieniadze shutterstock_2387670729
Nowe dane o zagrożeniu skrajnym ubóstwem
Z kraju
ulica ludzie slonce pasy shutterstock_565189495
Jak długo gotować jajko? Ile wzrostu ma Tom Cruise?
Tech
iRobot Roomba
Znana firma w tarapatach. Jest wniosek o ochronę przed wierzycielami
Ze świata
traktor rolnictwo pole shutterstock_2433630571
Podzielili rynek i ustalali ceny. Potężna kara za zmowę
Z kraju
zakupy, sklep, paragon, koszyk, ceny
Tak rosną ceny w Polsce
Z kraju
Awaria sieci cieplarnianej we Wrocławiu
Można otrzymać nawet 1750 złotych. Ostatni dzień na złożenie wniosku
Z kraju
Berlin (zdjęcie ilustracyjne)
Problemy gospodarcze Niemiec. "Główne filary nie wykazują poprawy"
Ze świata
praca biuro pracownik parownicy shutterstock_1751378768_1
Niepokojące dane z rynku pracy. "Dobiliśmy do dna"
Dla pracownika
shutterstock_2556416827
"Takie zakupy różnie się kończą". Ekspertka ostrzega
Tech
shutterstock_2588290299
Retro płyty przeżywają renesans. Wielu kupuje, ale ich nie słucha
Ze świata
shutterstock_2632698777
Media: Biały Dom zmienia nastawienie wobec używki. Decyzja już wkrótce
Ze świata
Neal Mohan
Szef giganta Big Tech przykręca śrubę dzieciom. Mają limity
Tech
costa coffee kawiarnia hiszpania - Brookgardener shutterstock_2422711029
Znana marka kawiarni na skraju upadłości. Rozmowy w toku
Ze świata
pociag pkp intercity - Fotokon shutterstock_2574259707
Dobra wiadomość do podróżujących koleją. Duże zmiany
Z kraju
shutterstock_1263329617
Miliardowa kumulacja. Druga największa suma w roku
Ze świata
bialorus nawoz potas shutterstock_1799345113
Takie korzyści będzie miała Białoruś z umowy
Ze świata
Z powodu wiatru nie odbyło się ponad 30 połączeń, w tym te do Polski
Loty na popularną wyspę wznowione. Będzie tłok
Turystyka
Warszawa, 07.12.2025. Galeria handlowa Złote Tarasy w Warszawie
Przedostatnia taka niedziela w roku
Handel
lotto kupon pieniadze pln shutterstock_1760323928_1_1
To już siódme losowanie bez głównej wygranej. Kumulacja w górę
Pieniądze
Viktor Orban
Orban o decyzji UE: to deklaracja wojny
Ze świata
shutterstock_2558150987
Bohaterowie Disneya w produkcjach sztucznej inteligencji. Kontrowersyjna umowa
Tech

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica