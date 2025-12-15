Wicepremier: zidentyfikowany został atak hakerski

Atak hakerski na BLIK. Ekspert: być może mówimy o zorganizowanej akcji Źródło: TVN24

Szef MC podał, że "cyberprzestępcy uzyskali dostęp do skrzynek poczty elektronicznej pracowników UZP oraz KIO (Krajowa Izba Odwoławcza - red.)".

"Incydent został zgłoszony do służb odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo i podjęto wszystkie niezbędne działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa oraz ograniczenia skutków naruszenia. Trwają czynności operacyjne związane z ustaleniem sprawców" - napisał wicepremier.

⚠️WAŻNY KOMUNIKAT ⚠️



Zidentyfikowany został atak hakerski na Urząd Zamówień Publicznych. Cyberprzestępcy uzyskali dostęp do skrzynek poczty elektronicznej pracowników UZP oraz KIO. Incydent został zgłoszony do służb odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo i podjęto wszystkie… — Krzysztof Gawkowski (@KGawkowski) December 15, 2025 Rozwiń

Krzysztof Gawkowski dodał, że liczba cyberataków z roku na rok wzrasta i stają się one coraz bardziej niebezpieczne. Jak wskazał, wszystkie jednostki - zarówno instytucje publiczne, jak i firmy "powinny stale przykładać najwyższą wagę do zabezpieczania dostępu elektronicznego do swoich systemów oraz działać zgodnie z zasadami ustanowionymi w Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa".

Seria ataków hakerskich

3 listopada operator systemu płatności BLIK poinformował o zewnętrznym ataku typu DDoS, który spowodował czasowe problemy z realizacją płatności. O podobnym incydencie informował już 1 listopada wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, gdy pojawiły się pierwsze utrudnienia.

Również na początku listopada Gawkowski poinformował o ataku na firmę Supergrosz, w wyniku którego wyciekły dane klientów. Wicepremier określił sytuację jako "bardzo poważną". Potwierdzono także atak hakerski na biuro podróży Nowa Itaka sp. z o.o.. Cyberprzestępcy uzyskali dostęp do danych logowania części klientów, w tym imion, nazwisk, adresów e-mail i numerów telefonów. W wyniku ataku hakerskiego wyciekły dane klientów sklepu internetowego Grycan, o czym firma poinformowała biznesową redakcję tvn24.pl.

