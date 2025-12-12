Logo TVN24
Biznes
Afera CPK. Podpisano akt notarialny

2910N104V CPK ZABLOTNIA 04
Horała o odpowiedzialności za aferę z działką pod CPK
Źródło: TVN24
W piątek podpisano akt notarialny dotyczący odkupu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa działki w miejscowości Zabłotnia od jej dotychczasowego właściciela, Piotra Wielgomasa. Nieruchomość jest potrzebna pod budowę linii kolejowej prowadzącej do Centralnego Portu Komunikacyjnego. To pokłosie tak zwanej afery CPK.

"Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, że dziś, tj. 12 grudnia doszło do podpisania aktu notarialnego, dotyczącego odkupu nieruchomości rolnej, położonej w miejscowości Zabłotnia przez KOWR, od jej dotychczasowego właściciela, Pana Piotra Wielgomasa. (...) Dziś doszło do odzyskania działki za cenę jej zakupu, tj. za kwotę 22 760 000,00 złotych. Podpisanie aktu notarialnego kończy proces odkupu nieruchomości i umożliwia ponowne włączenie jej do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa – bez dopłat, zamiany i żadnych innych zobowiązań" - przekazał w komunikacie KOWR.

Pod koniec października Wirtualna Polska poinformowała, że w 2023 r., niedługo przed oddaniem władzy przez PiS, ministerstwo rolnictwa wydało zgodę na sprzedaż przez KOWR wiceprezesowi firmy Dawtona Piotrowi Wielgomasowi działki o powierzchni 160 ha, przez którą ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do lotniska CPK.

Według portalu, w 2023 r., ale jeszcze przed transakcją, firmę Dawtona odwiedzał ówczesny minister rolnictwa Robert Telus. Ostatecznie transakcja sprzedaży została zawarta 1 grudnia 2023 r., krótko przed oddaniem władzy przez PiS. Według WP, wartość działki mogła wzrosnąć nawet kilkunastokrotnie, niebawem mogłaby kosztować nawet 400 mln zł.

Zawiadomienia do prokuratury

Dyrektor generalny KOWR Henryk Smolarz informował w listopadzie, że działka w Zabłotni zostanie zwrócona za cenę pierwotnego zakupu, czyli 22,76 mln zł. Minister rolnictwa Stefan Krajewski przekazał z kolei, że skierowane zostały dwa zawiadomienia do prokuratury w sprawie nieprawidłowości przy sprzedaży działki.

Krajewski ocenił też wtedy, że kierownictwo Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa działało w sprawie działki w Zabłotni opieszale, choć ostatecznie doprowadziło do jej odzyskania. Dodał, że dyrektor KOWR Henryk Smolarz dostał "żółtą kartkę".

Także w ubiegłym miesiącu KOWR informował, że w związku ze sprawą sprzedaży działki dwie osoby zostały 30 października odwołane z zajmowanych funkcji - zastępca dyrektora Departamentu Gospodarowania Zasobem i kierownik Wydziału Organizacyjnego w OT KOWR w Warszawie. "Jedna z tych osób ponad 4 miesiące przetrzymywała pismo związane z procesem sprzedaży działki w Zabłotni" - podał KOWR. Dodał, że chodzi o wieloletnich pracowników, "którzy awans zawodowy otrzymali w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości. - Osoby te mają związek z nieprawidłowościami w funkcjonowaniu KOWR - poinformował Ośrodek.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Jest ważna decyzja w sprawie działki pod CPK

Horała twierdzi, że wciąż nie wie, jak doszło do sprzedaży działki pod CPK

Centralny Port Komunikacyjny

W ramach Programu Centralnego Portu Komunikacyjnego ma powstać m.in. centralne lotnisko, zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią, oraz system Kolei Dużych Prędkości. Według przyjętego harmonogramu budowa Lotniska CPK na terenie gmin: Baranów, Wiskitki i Teresin ma rozpocząć się w 2026 r. W 2031 r. port lotniczy ma uzyskać niezbędne certyfikacje, a w 2032 r. ma zostać oddany do użytku wraz z pierwszym odcinkiem KDP w Polsce: Warszawa – CPK – Łódź. Szacowany koszt inwestycji do 2032 r. wynosi 131,7 mld zł.

Autorka/Autor: mp/ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

CPK
