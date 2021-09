Możliwy kolejny dzień wolny od pracy. Apel w sprawie święta państwowego trafi do prezydenta

Czy 27 grudnia będziemy obchodzić nowe święto państwowe? Apel w tej sprawie przekażą w poniedziałek prezydentowi Andrzejowi Dudzie przedstawiciele wielkopolskich samorządów i instytucji. Tego dnia w 1918 roku wybuchło Powstanie Wielkopolskie.

Powstanie było największym na terenie zaborów, zakończonym zwycięstwem, zrywem niepodległościowym. O ustanowienie nowego święta państwowego zabiegają wielkopolskie instytucje i stowarzyszenia zajmujące się edukacją i upowszechnianiem historii.

27 grudnia będzie świętem państwowym?

Jak powiedział PAP współinicjator przedsięwzięcia, dyrektor poznańskiego oddziału IPN Rafał Reczek, według planów to prezydent wystąpi z inicjatywą ustawodawczą, której celem będzie ustanowienie nowego święta.

Przekazanie Andrzejowi Dudzie apelu wraz z podpisami Wielkopolan, samorządów i instytucji z Wielkopolski oraz ościennych regionów nastąpi w poniedziałek w południe w Warszawie.

Pomysł ustanowienia 27 grudnia świętem państwowym to inicjatywa Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości, Fundacji Zakłady Kórnickie, Muzeum Narodowego w Poznaniu, poznańskiego oddziału IPN, Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 oraz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.

Rafał Reczek przyznał, że inicjatorom zależało na zainteresowaniu prezydenta przedsięwzięciem i na włączeniu go do działań na rzecz ustanowienia nowego święta państwowego.

- Rozmawialiśmy z ministrami w KPRP, pomysł się spodobał. Padła deklaracja, że jeżeli uda się uzbierać głosy poparcia ponad podziałami, to pan prezydent, z mocy urzędu, wystąpi z inicjatywą ustawodawczą, związaną z ustanowieniem dnia 27 grudnia świętem państwowym – powiedział PAP Reczek.

- Nasze przedsięwzięcie jest inicjatywą oddolną, społeczną i obywatelską. Zależało nam na tym, by to pan prezydent wystąpił z inicjatywą ustawodawczą, by podkreślić, że jest to pomysł niezależny od barw partyjnych - dodał.

Inicjatorzy akcji od czerwca gromadzili wyrazy poparcia od osób indywidualnych z regionu i kraju oraz uchwały samorządów. Do tej pory petycję w sprawie ustanowienia nowego święta podpisali m.in. marszałkowie województw, metropolita poznański, wojewoda wielkopolski i prezydent Poznania.

- W piątek pakowaliśmy kartony, które pojadą do Warszawy – zapakowaliśmy ponad 4 tys. papierowych, tradycyjnych deklaracji poparcia naszego przedsięwzięcia od osób indywidualnych. Do tego dochodzi ponad 3 tys. głosów poparcia przesłanych przez sieć. Mamy ponad 160 deklaracji od jednostek samorządu terytorialnego w postaci uchwał podejmowanych na poziomie województw, powiatów i gmin. Dodatkowo do piątkowego południa dotarło do nas ponad 40 uchwał czy deklaracji poparcia przesłanych przez szkoły różnego rodzaju i poziomu kształcenia – powiedział Reczek.

Duże społeczne poparcie

Dyrektor poznańskiego oddziału IPN przyznał, że inicjatywa spotkała się z dużym społecznym poparciem. - Dotarło do nas naprawdę wiele wyrazów sympatii, wsparcia. Głosów krytyki, hejtu nie było – odnotowaliśmy tylko sygnały niezadowolenia wynikające z pewnego medialnego szumu – w którymś momencie media informowały, że walczymy o świąteczny dzień wolny od pracy – co nie jest prawdą - powiedział.

Pomysłodawcy ustanowienia nowego święta państwowego liczą, że będzie ono obchodzone jeszcze w tym roku. - W poniedziałek przekazujemy panu prezydentowi nasz apel. Mamy nadzieję, że usłyszymy od niego, jak wyglądać będą dalsze poczynania na drodze do ustanowienia nowego święta. Niezmiennie liczymy na to, że zostanie ono wprowadzone jeszcze w tym roku – powiedział dyrektor IPN.

- Spotkanie z Andrzejem Dudą nie kończy naszej pracy – będziemy docierać z informacjami o powstaniu, jego roli, znaczeniu do posłów, senatorów – tak, by pokazać parlamentarzystom z innych części kraju, jak istotne w historii Polski było to wydarzenie – dodał Rafał Reczek.

Powstanie Wielkopolskie to jeden z czterech zwycięskich zrywów niepodległościowych w historii Polski commons.wikimedia.org | nieznany

Powstanie Wielkopolskie

Powstanie Wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 roku w Poznaniu. W pierwszym okresie walk, do końca roku, Polakom udało się zdobyć większą część miasta. Ostatecznie zostało ono wyzwolone 6 stycznia 1919 roku, kiedy przejęto lotnisko. Do połowy stycznia wyzwolono też większą część Wielkopolski.

Zdobycze powstańców potwierdził rozejm w Trewirze, podpisany przez Niemcy i państwa ententy 16 lutego 1919 roku. W myśl jego ustaleń, front wielkopolski został uznany za front walki państw sprzymierzonych. Ostateczne zwycięstwo przypieczętował podpisany 28 czerwca 1919 roku traktat wersalski, w którego wyniku do Polski powróciła prawie cała Wielkopolska.

Dni wolne od pracy

W Polsce mamy trzynaście dni ustawowo wolnych od pracy, są to zarówno święta państwowe jak i kościelne:

- 1 stycznia - Nowy Rok,

- 6 stycznia - Święto Trzech Króli,

- Wielkanoc (święto ruchome),

- Poniedziałek Wielkanocny (święto ruchome),

- 1 maja - Święto Pracy,

- 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja,

- Zesłanie Ducha Świętego, inaczej Zielone Świątki (święto ruchome),

- Boże Ciało (święto ruchome)

- 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,

- 1 listopada - Wszystkich Świętych,

- 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości,

- 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia,

- 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia.

Autor:mp/ToL

Źródło: PAP