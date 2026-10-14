Tech Największe zwolnienia od czterech lat. Netflix tnie zatrudnienie Oprac. Jan Sowa |

Oscary rozdane. Największy wygrany? "Jedna bitwa po drugiej" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: CNN Newsource/x-news

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"Wall Street Journal" powołuje się na wiadomość wysłaną pracownikom przez współprezesów Netflixa Grega Petersa i Teda Sarandosa. Według Reutersa firma nie odpowiedziała na prośbę o komentarz.

Zwolnienia w kilku działach Netflixa

W e-mailu do pracowników podkreślono, że "działalność jest w dobrej kondycji i rośnie". "Będziemy w dalszym ciągu intensywnie inwestować w obszary o największym znaczeniu, aby ulepszać naszą usługę oraz napędzać dalszy wzrost i innowacje" - cytuje wiadomość do pracowników Netflixa portal CNBC.

Redukcje mają objąć przede wszystkim zespoły odpowiedzialne za produkt i technologię, a także dział prawny i kadr. Pod koniec ubiegłego roku Netflix zatrudniał około 16 tysięcy osób na pełny etat.

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Firma konkuruje o uwagę widzów na rynku mediów, a jednocześnie rozwija działalność poza modelem opartym na subskrypcjach. Inwestuje między innymi w:

reklamy,

transmisje na żywo,

gry, by zwiększać przychody z innych źródeł.