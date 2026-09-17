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Zuckerberg nie zgadza się z liderami branży. "Ludzie nie będą chcieli"

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
|
Mark Zuckerberg
Jacob Coxon o samodoskonalącej się sztucznej inteligencji
Źródło wideo: CNN
Źródło zdj. gł.: FotoField/Shutterstock
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Mark Zuckerberg odrzuca apele o wstrzymanie lub spowolnienie prac nad sztuczną inteligencją. Zdaniem szefa Mety najlepszą ochronę przed zagrożeniami związanymi z AI zapewniają konkurencja i ramy prawne, które skłaniają firmy do tworzenia bezpiecznych systemów.

Zuckerberg odniósł się między innymi do działania agentów AI, czyli programów opartych na sztucznej inteligencji.

"Ludzie nie będą chcieli korzystać z agentów, którzy nie działają zgodnie z ich interesami i nie robią tego, o co są proszeni" - napisał w mediach społecznościowych.

W jego ocenie laboratoria AI, które nie skupią się na bezpieczeństwie i dostosowaniu modeli do oczekiwań ludzi, pozostaną w tyle za konkurencją.

Meta przełożyła premierę Muse AI

Zuckerberg przekonywał, że ryzyko pozwów sądowych już skłania firmy do odpowiedzialnego działania. Jako przykład wskazał decyzję Mety o przesunięciu o kilka miesięcy premiery systemu Muse AI, aby wzmocnić jego zabezpieczenia.

Jednocześnie poparł niezależne testowanie sztucznej inteligencji. Wezwał do zwiększenia liczby i różnorodności podmiotów oceniających bezpieczeństwo modeli. Jak poinformował, Meta Superintelligence Labs już korzysta w tym celu z zewnętrznych ekspertów.

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Zuckerberg o regulacjach

Meta planuje przeznaczyć w tym roku do 145 mld dolarów na infrastrukturę związaną ze sztuczną inteligencją - podała AFP.

Zuckerberg sprzeciwia się takim regulacjom, które mogłyby spowalniać rozwój amerykańskich modeli AI. Na początku sierpnia przekonywał, że przepisy nie powinny opóźniać ich wprowadzania na rynek "nawet o miesiąc".

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Zagrożenie ze strony AI

Stanowisko szefa Mety pojawiło się w czasie nasilającej się debaty o zagrożeniach związanych ze sztuczną inteligencją. W ostatnich tygodniach obawy wzrosły między innymi z powodu incydentów dotyczących bezpieczeństwa oraz coraz większych możliwości systemów AI.

Za spowolnieniem prac nad najbardziej zaawansowanymi modelami opowiedzieli się między innymi szef Anthropic Dario Amodei, szef OpenAI Sam Altman i szef xAI Elon Musk.

OpenAI, Anthropic i Google podjęły też współpracę w sprawie bezpieczeństwa AI oraz utworzenia organu, który miałby nadzorować zagrożenia związane z rozwojem tej technologii.

Amodei ostrzegał, że już za sześć miesięcy może nastąpić przełom, po którym ludzie mogą stracić kontrolę nad sztuczną inteligencją. Tą obawą uzasadniał apel o spowolnienie prac.

Źródło: PAP
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Tagi:
TechnologiaAISztuczna inteligencjaMark Zuckerberg
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