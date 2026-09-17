Tech Zuckerberg nie zgadza się z liderami branży. "Ludzie nie będą chcieli" Oprac. Jan Sowa |

Jacob Coxon o samodoskonalącej się sztucznej inteligencji Źródło wideo: CNN Źródło zdj. gł.: FotoField/Shutterstock

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Zuckerberg odniósł się między innymi do działania agentów AI, czyli programów opartych na sztucznej inteligencji.

"Ludzie nie będą chcieli korzystać z agentów, którzy nie działają zgodnie z ich interesami i nie robią tego, o co są proszeni" - napisał w mediach społecznościowych.

W jego ocenie laboratoria AI, które nie skupią się na bezpieczeństwie i dostosowaniu modeli do oczekiwań ludzi, pozostaną w tyle za konkurencją.

Last month I wrote about how we can build a positive and safe future for everyone: https://t.co/1KtONlqBs5



Every lab has the responsibility and incentive to move at the pace required to train its models safely, and the ability to take its own actions to ensure that happens.



The… — Mark Zuckerberg (@finkd) September 15, 2026 Rozwiń

Meta przełożyła premierę Muse AI

Zuckerberg przekonywał, że ryzyko pozwów sądowych już skłania firmy do odpowiedzialnego działania. Jako przykład wskazał decyzję Mety o przesunięciu o kilka miesięcy premiery systemu Muse AI, aby wzmocnić jego zabezpieczenia.

Jednocześnie poparł niezależne testowanie sztucznej inteligencji. Wezwał do zwiększenia liczby i różnorodności podmiotów oceniających bezpieczeństwo modeli. Jak poinformował, Meta Superintelligence Labs już korzysta w tym celu z zewnętrznych ekspertów.

Zuckerberg o regulacjach

Meta planuje przeznaczyć w tym roku do 145 mld dolarów na infrastrukturę związaną ze sztuczną inteligencją - podała AFP.

Zuckerberg sprzeciwia się takim regulacjom, które mogłyby spowalniać rozwój amerykańskich modeli AI. Na początku sierpnia przekonywał, że przepisy nie powinny opóźniać ich wprowadzania na rynek "nawet o miesiąc".

Zagrożenie ze strony AI

Stanowisko szefa Mety pojawiło się w czasie nasilającej się debaty o zagrożeniach związanych ze sztuczną inteligencją. W ostatnich tygodniach obawy wzrosły między innymi z powodu incydentów dotyczących bezpieczeństwa oraz coraz większych możliwości systemów AI.

Za spowolnieniem prac nad najbardziej zaawansowanymi modelami opowiedzieli się między innymi szef Anthropic Dario Amodei, szef OpenAI Sam Altman i szef xAI Elon Musk.

OpenAI, Anthropic i Google podjęły też współpracę w sprawie bezpieczeństwa AI oraz utworzenia organu, który miałby nadzorować zagrożenia związane z rozwojem tej technologii.

Amodei ostrzegał, że już za sześć miesięcy może nastąpić przełom, po którym ludzie mogą stracić kontrolę nad sztuczną inteligencją. Tą obawą uzasadniał apel o spowolnienie prac.