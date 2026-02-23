Donald Trump stworzy nową formację. "Prawdziwa suwerenność AI"

Donald Trump przemawia w Davos: nasza gospodarka kwitnie Źródło: TVN24

W piątek Biały Dom ogłosił powołanie inicjatywy "Tech Corps", działającej w strukturach Korpusu Pokoju - niezależnej agencji rządu USA, która wysyła amerykańskich wolontariuszy za granicę, by wspierali lokalne projekty rozwojowe w obszarach takich jak edukacja, zdrowie, rolnictwo czy wzrost gospodarczy.

Zasady funkcjonowania "Tech Corps"

Nowa jednostka ma funkcjonować w podobny sposób, jednak skoncentruje się na rekrutacji, szkoleniu i wysyłaniu specjalistów z kompetencjami technologicznymi. Wśród nich mają znaleźć się inżynierowie oraz absolwenci kierunków z zakresu nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki. Ich zadaniem będzie zapewnienie tzw. wsparcia ostatniej mili przy wdrażaniu amerykańskich rozwiązań AI za granicą, szczególnie na poziomie aplikacyjnym.

Uruchomiono już stronę internetową Tech Corps., która przyjmuje zgłoszenia.

Według zapowiedzi Korpusu Pokoju wdrażane rozwiązania AI mają być wykorzystywane do rozwiązywania "rzeczywistych, oddolnych problemów" w kluczowych sektorach, takich jak rolnictwo, edukacja, zdrowie i rozwój gospodarczy.

Element programu eksportu amerykańskiej AI

Wolontariusze będą kierowani do państw uczestniczących w American AI Exports Program, ogłoszonym w lipcu na mocy rozporządzenia administracji Donalda Trumpa. Celem jest utrzymanie globalnej dominacji USA w zaawansowanych technologiach.

Rozporządzenie wpisuje się w szersze działania Waszyngtonu mające ograniczać wpływy chińskich technologii na świecie, w tym w krajach rozwijających się. Chińskie firmy zdobyły w części z nich silną pozycję, oferując modele open source lub open weight, które są tanie, wysoce konfigurowalne i mogą działać na lokalnej infrastrukturze.

Pełna lista państw uczestniczących w programie eksportu AI nie została dotąd ujawniona, jednak wśród nich mają znaleźć się Indie. W ubiegłym tygodniu Departament Handlu z zadowoleniem przyjął ich udział w inicjatywie.

"Prawdziwa suwerenność AI"

Zapowiedź Tech Corps padła podczas pierwszego India AI Impact Summit 2026 w Nowym Delhi. To tam Michael Kratsios, dyrektor Biura Polityki Naukowej i Technologicznej Białego Domu, ogłosił powstanie nowej inicjatywy.

Indie dołączają również do prowadzonej przez USA inicjatywy Pax Silica, której celem jest zabezpieczenie globalnego łańcucha dostaw technologii opartych na krzemie. Obok Indii w gronie kluczowych członków znajdują się Japonia, Korea Południowa, Singapur, Niderlandy, Izrael, Wielka Brytania, Australia, Katar i Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Podczas szczytu Kratsios podkreślał, że rozszerzenie dostępu do amerykańskich technologii AI jest kluczowe dla zmniejszenia luki w adopcji sztucznej inteligencji między krajami rozwiniętymi a rozwijającymi się.

- Prawdziwa suwerenność AI oznacza posiadanie i wykorzystywanie technologii z najwyższej półki z korzyścią dla własnych obywateli - mówił Kratsios.

Suwerenność AI - jeden z głównych tematów konferencji w Indiach - oznacza zdolność państwa do rozwijania, kontrolowania i regulowania systemów sztucznej inteligencji w ramach własnych ram prawnych, gospodarczych i strategicznych.

Podczas wydarzenia amerykańskie firmy technologiczne zapowiedziały znaczące inwestycje w infrastrukturę AI w Indiach, rozwijając projekty warte miliardy dolarów ogłoszone już w ubiegłym roku.

- Sztuczna inteligencja to przyszłość, a jako niekwestionowany światowy lider w technologii AI, Stany Zjednoczone - za pośrednictwem Tech Corps - będą na czele dostarczania tych korzyści - podkreślił pełniący obowiązki dyrektor Korpusu Pokoju Richard E. Swarttz.

Czas trwania służby

Wolontariusze Tech Corps będą pracować za granicą od 12 do 27 miesięcy lub brać udział w zdalnych formach współpracy. Rozpoczęcie pierwszych wyjazdów terenowych zaplanowano na jesień 2026 roku. Podobnie jak w przypadku Korpusu Pokoju, uczestnicy otrzymają zakwaterowanie, opiekę zdrowotną, stypendium na utrzymanie oraz świadczenia po zakończeniu służby.

Podczas szczytu w Indiach Biały Dom ogłosił również inne inicjatywy, w tym National Champions Initiative, której celem jest włączenie czołowych zagranicznych firm AI do dostosowanych amerykańskich pakietów eksportowych.

W obliczu nasilającej się rywalizacji z Chinami Waszyngton sięga po jeden z filarów amerykańskiej dyplomacji i soft power - Korpus Pokoju - aby wzmocnić globalne wpływy w obszarze sztucznej inteligencji.

