Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Tech

Donald Trump stworzy nową formację. "Prawdziwa suwerenność AI"

Donald Trump w Białym Domu
Donald Trump przemawia w Davos: nasza gospodarka kwitnie
Źródło: TVN24
Administracja USA zapowiedziała utworzenie "Tech Corps" w ramach Korpusu Pokoju. Celem jest promowanie amerykańskich rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji w krajach partnerskich oraz wzmacnianie globalnej pozycji Stanów Zjednoczonych w rywalizacji technologicznej z Chinami.

W piątek Biały Dom ogłosił powołanie inicjatywy "Tech Corps", działającej w strukturach Korpusu Pokoju - niezależnej agencji rządu USA, która wysyła amerykańskich wolontariuszy za granicę, by wspierali lokalne projekty rozwojowe w obszarach takich jak edukacja, zdrowie, rolnictwo czy wzrost gospodarczy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
nvidia czip shutterstock_1060748543
Indie chcą dogonić USA i Chiny w AI. Yotta i Nvidia łączą siły
Unitree Go2, cyberpies
Kto zbudował psa-robota? Kłopoty uczelni na targach AI
TVN24
Narendra Modi, Sam Altman, Dario Amodei
Wszyscy złapali się za ręce, tylko nie oni

Zasady funkcjonowania "Tech Corps"

Nowa jednostka ma funkcjonować w podobny sposób, jednak skoncentruje się na rekrutacji, szkoleniu i wysyłaniu specjalistów z kompetencjami technologicznymi. Wśród nich mają znaleźć się inżynierowie oraz absolwenci kierunków z zakresu nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki. Ich zadaniem będzie zapewnienie tzw. wsparcia ostatniej mili przy wdrażaniu amerykańskich rozwiązań AI za granicą, szczególnie na poziomie aplikacyjnym.

Uruchomiono już stronę internetową Tech Corps., która przyjmuje zgłoszenia.

Według zapowiedzi Korpusu Pokoju wdrażane rozwiązania AI mają być wykorzystywane do rozwiązywania "rzeczywistych, oddolnych problemów" w kluczowych sektorach, takich jak rolnictwo, edukacja, zdrowie i rozwój gospodarczy.

Element programu eksportu amerykańskiej AI

Wolontariusze będą kierowani do państw uczestniczących w American AI Exports Program, ogłoszonym w lipcu na mocy rozporządzenia administracji Donalda Trumpa. Celem jest utrzymanie globalnej dominacji USA w zaawansowanych technologiach.

Rozporządzenie wpisuje się w szersze działania Waszyngtonu mające ograniczać wpływy chińskich technologii na świecie, w tym w krajach rozwijających się. Chińskie firmy zdobyły w części z nich silną pozycję, oferując modele open source lub open weight, które są tanie, wysoce konfigurowalne i mogą działać na lokalnej infrastrukturze.

Pełna lista państw uczestniczących w programie eksportu AI nie została dotąd ujawniona, jednak wśród nich mają znaleźć się Indie. W ubiegłym tygodniu Departament Handlu z zadowoleniem przyjął ich udział w inicjatywie.

Piotr Kuczyński o sztucznej inteligencji i bańce AI
Źródło: TVN24 BiS

"Prawdziwa suwerenność AI"

Zapowiedź Tech Corps padła podczas pierwszego India AI Impact Summit 2026 w Nowym Delhi. To tam Michael Kratsios, dyrektor Biura Polityki Naukowej i Technologicznej Białego Domu, ogłosił powstanie nowej inicjatywy.

Indie dołączają również do prowadzonej przez USA inicjatywy Pax Silica, której celem jest zabezpieczenie globalnego łańcucha dostaw technologii opartych na krzemie. Obok Indii w gronie kluczowych członków znajdują się Japonia, Korea Południowa, Singapur, Niderlandy, Izrael, Wielka Brytania, Australia, Katar i Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Podczas szczytu Kratsios podkreślał, że rozszerzenie dostępu do amerykańskich technologii AI jest kluczowe dla zmniejszenia luki w adopcji sztucznej inteligencji między krajami rozwiniętymi a rozwijającymi się.

- Prawdziwa suwerenność AI oznacza posiadanie i wykorzystywanie technologii z najwyższej półki z korzyścią dla własnych obywateli - mówił Kratsios.

Suwerenność AI - jeden z głównych tematów konferencji w Indiach - oznacza zdolność państwa do rozwijania, kontrolowania i regulowania systemów sztucznej inteligencji w ramach własnych ram prawnych, gospodarczych i strategicznych.

Podczas wydarzenia amerykańskie firmy technologiczne zapowiedziały znaczące inwestycje w infrastrukturę AI w Indiach, rozwijając projekty warte miliardy dolarów ogłoszone już w ubiegłym roku.

- Sztuczna inteligencja to przyszłość, a jako niekwestionowany światowy lider w technologii AI, Stany Zjednoczone - za pośrednictwem Tech Corps - będą na czele dostarczania tych korzyści - podkreślił pełniący obowiązki dyrektor Korpusu Pokoju Richard E. Swarttz.

Max Kidruk: jesteśmy wciąż dziesięciolecia, a może nawet stulecia od prawdziwej inteligencji maszyn
Źródło: TVN24

Czas trwania służby

Wolontariusze Tech Corps będą pracować za granicą od 12 do 27 miesięcy lub brać udział w zdalnych formach współpracy. Rozpoczęcie pierwszych wyjazdów terenowych zaplanowano na jesień 2026 roku. Podobnie jak w przypadku Korpusu Pokoju, uczestnicy otrzymają zakwaterowanie, opiekę zdrowotną, stypendium na utrzymanie oraz świadczenia po zakończeniu służby.

Podczas szczytu w Indiach Biały Dom ogłosił również inne inicjatywy, w tym National Champions Initiative, której celem jest włączenie czołowych zagranicznych firm AI do dostosowanych amerykańskich pakietów eksportowych.

W obliczu nasilającej się rywalizacji z Chinami Waszyngton sięga po jeden z filarów amerykańskiej dyplomacji i soft power - Korpus Pokoju - aby wzmocnić globalne wpływy w obszarze sztucznej inteligencji.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Jan Sowa/ams

Źródło: CNBC

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/WILL OLIVER / POOL

Udostępnij:
Tagi:
Biały DomUSADonald TrumpAISztuczna inteligencja
Zobacz także:
san pedro kalifornia usa port kontener kontenery - Robert V Schwemmer shutterstock_2313230713
Niespodziewane konsekwencje ceł Trumpa. Kto zapłaci mniej, a kto więcej
Ze świata
Sam Altman
"20 lat życia i całe jedzenie, które zjadasz w tym czasie, zanim staniesz się mądry"
Tech
shutterstock_2613355915
Firma kurierska dostała wielomilionową karę
Z kraju
shutterstock_2708817987
Najnowsze dane ze sklepów. "Tekstylia, odzież, obuwie" z największym wzrostem
Z kraju
Węgiel
Szef KPRM o "aferze węglowej": wielki skok na kasę. Jest zawiadomienie do prokuratury
Z kraju
Radosław Sikorski
Sikorski komentuje decyzję Węgier. "Oburzające, ale nie zaskakujące"
Ze świata
giełda ludzie wall street shutterstock_2577625569
Tydzień na rynkach. Co czeka giełdę w tym tygodniu
Rynki
warszawa - Grand Warszawski shutterstock_2273493059
Tak typują lewe zwolnienia i nie tylko. "Niewidoczne gołym okiem" 
Maja Piotrowska
Komisja Europejska
UE odpowiada Trumpowi na podwyżki ceł. "Umowa to umowa"
Ze świata
Robert Fico, premier Słowacji
Premier Słowacji: zwrócę się o wstrzymanie dostaw energii do Ukrainy
TVN24
pap_20260114_1V6
Exodus z Wall Street nabiera tempa. Są nowe kierunki
Ze świata
Viktor Orban
Orban zapowiada konsekwencje dla Ukrainy. "Nie będziemy bezczynni"
Ze świata
Książę Andrzej
Sprawa księcia Andrzeja. Parlament przyjrzy się roli wysłanników handlowych
Ze świata
Rafineria w Wołgogradzie
Pół miliona baryłek wyparowało. Rosja produkuje mniej ropy
Ze świata
zakupy koszyk sklep shutterstock_1551021659
Tego Polacy nie kupują w przypadku problemów finansowych
Handel
Każdy chatbot AI to produkt mający zarabiać dla jego twórców
Doświadczasz "efektu Elizy"? Ten tekst może być dla ciebie
Paulina Kaczmarczyk
Rurociąg "Przyjaźń"
"Przyjaźń" dzieli europejskie kraje. O co chodzi w sporze o paliwo
Ze świata
lotto kupon pieniadze pln shutterstock_1760323928_1_1
Padła główna wygrana w Lotto
Pieniądze
Rurociąg "Przyjaźń"
Ukraina odpowiada Węgrom i Słowacji. "Ultimatum należy stawiać Kremlowi"
TVN24
Donald Trump
Kolejny ruch Trumpa. Europa odpowie "bazooką"?
TVN24
Phil Specter przez kilka dekad sprawował funkcję szefa Microsoft Games
Odchodzi po 38 latach. Zmiany w Microsoft
Tech
Kuba, Hawana
Kryzys na popularnej wśród turystów wyspie. Zamknięto ponad 20 hoteli
Ze świata
jaja jajka shutterstock_2586209839
Salmonella na skorupkach jaj. Jest ostrzeżenie
Handel
Amazon ma już w Polsce trzy magazyny, w których na stale pracuje ok. 6 tys. osób.
Amazon światowym liderem sprzedaży
Ze świata
ROBERT ‌FICO
Premier Słowacji grozi Ukrainie. Daje czas do poniedziałku
Najnowsze
shutterstock_2689724839
Polska notuje miliardy euro deficytu. Udział w tym mają Chiny
Najnowsze
Zimowa burza w Nowym Jorku
Najsłabszy wynik gospodarki USA od pandemii. Trump znalazł winnych
Ze świata
shutterstock_2622625347
Roszczenia firm po uchyleniu ceł Trumpa. Jakie są szanse na zwrot
Ze świata
Wall Street, Nowy Jork
Amerykańskie indeksy w górę po decyzji w sprawie ceł
Rynki
Donald Trump zareagował na wyrok Sądu Najwyższego w sprawie ceł
Trump odpowiada. Ogłasza "globalną taryfę"
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica