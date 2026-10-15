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Tyle zarabia Anthropic. Firma ujawniła wyniki

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
|
Anhtropic Claude AI
Anthropic w centrum debaty o cyberbezpieczeństwie
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Anthropic poinformował potencjalnych inwestorów, że jego przychody w trzecim kwartale wzrosły o 45 procent, do 16,8 miliardów dolarów. Spotkanie odbyło się przed planowanym debiutem giełdowym, w czasie gdy inwestorzy coraz uważniej przyglądają się wysokim kosztom rozwoju sztucznej inteligencji.

Przychody firmy wyniosły w trzecim kwartale 16,8 mld dolarów, wobec 11,6 mld dolarów w drugim i 4,7 mld dolarów w pierwszym kwartale. Informacje z prezentacji Anthropic przekazały Reutersowi osoby uczestniczące w spotkaniu z kierownictwem firmy w San Francisco.

Według rozmówców agencji, Anthropic poinformował również, że w trzecim kwartale osiągnął zysk po korektach. Spotkanie miało zapoznać potencjalnych inwestorów z firmą przed oczekiwanym debiutem giełdowym.

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Koszty AI pod lupą inwestorów

Uczestnicy spotkania rozmawiali między innymi z dyrektorem generalnym Anthropic Dario Amodeiem i dyrektorem finansowym Krishną Rao. Kilku z nich powiedziało Reutersowi, że po spotkaniu optymistycznie oceniało szybki wzrost przychodów firmy i jej drogę do rentowności.

Analitycy, którzy spotkali się z przedstawicielami Anthropic wcześniej w tym tygodniu, szacują, że roczny poziom przychodów firmy może sięgnąć 110 mld dolarów do końca roku. To prognoza analityków, a nie informacja o przychodach osiągniętych przez spółkę.

Firmy rozwijające sztuczną inteligencję przeznaczają ogromne kwoty na chipy, centra danych i moc obliczeniową potrzebną do tworzenia i obsługi coraz bardziej zaawansowanych modeli. Anthropic chce przekonać inwestorów, że szybki wzrost przychodów pozwoli z czasem zrównoważyć wysokie koszty rozwoju systemów AI. Według wcześniejszych ustaleń Reutersa firma celuje w wycenę przekraczającą dwa biliony dolarów.

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Debiut giełdowy Anthropic przed OpenAI

Debiut giełdowy Anthropic ma poprzedzić wejście na giełdę konkurencyjnego OpenAI. Reuters informował, że debiut może zostać przesunięty na okres po listopadowych wyborach uzupełniających w USA.

W prospekcie emisyjnym, z którym we wrześniu zapoznał się Reuters, Anthropic ostrzegał, że zaawansowana sztuczna inteligencja może stwarzać "katastrofalne lub egzystencjalne zagrożenia dla ludzkości". Podczas środowego spotkania Amodei ponownie mówił o bezpieczeństwie AI, ale, jak przekazała jedna z obecnych osób, nie poruszył kwestii zagrożenia wyginięciem ludzkości.

Anthropic został założony przez byłych pracowników OpenAI i rozwija modele z rodziny Claude. Jego ekspansję wspierają Google i Amazon, które są jednocześnie inwestorami w spółkę, dostawcami mocy obliczeniowej i partnerami dystrybucyjnymi oraz konkurentami na rynku sztucznej inteligencji.

Źródło: Reuters
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Tagi:
AISztuczna inteligencjaTechnologiaAnthropic
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