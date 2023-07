Duże zmiany na Twitterze. "Żegnamy wspaniałego niebieskiego ptaka"

czytaj dalej

Mamy ogromny problem z transparentnością - powiedział w rozmowie z TVN24 analityk prawny Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR) Patryk Wachowiec, odnosząc się do kontrowersyjnych wydatków posłów na biura poselskie. Zwrócił uwagę, że przepisy regulujące tę kwestię są przestarzałe, a urzędnicy odpowiedzialni za ich egzekwowanie są związani z PiS. - Jak silne mają być te bodźce kontrolne, gdy to wszystko jest trochę w układzie zamkniętym? - zastanawiał się.