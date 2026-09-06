Tech Minnesota kontra spółka Elona Muska. Jest decyzja sądu Oprac. Alicja Skiba |

SpaceX wchodzi na giełdę w USA Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Firma xAI twierdzi, że prawo Minnesoty ogranicza wolność słowa gwarantowaną przez Konstytucję USA. Stan bronił się, że przepisy mają na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się nieautoryzowanych treści o charakterze seksualnym tworzonych przez sztuczną inteligencję.

Uzasadnienie sądu w sprawie xAI

Federalny sędzia okręgowy Donovan Frank odrzucił wniosek spółki Elona Muska o tymczasowe zablokowanie prawa, które weszło w życie 1 sierpnia. W jego ramach operatorzy, twórcy oprogramowania oraz inne podmioty mają zakaz "negliżowania" przy użyciu sztucznej inteligencji zdjęć osób, które można zidentyfikować.

Sędzia Frank wskazał, że xAI nie wykazała, że poniesie szkodę w trakcie prowadzenia postępowania sądowego.

"Kwestie konstytucyjne poruszone przez strony są złożone, zwłaszcza w kontekście nowej technologii i zagrożeń, jakie stwarza ona dla społeczeństwa. Zasługują na pełne rozpatrzenie i je otrzymają" - napisał w uzasadnieniu do orzeczenia.