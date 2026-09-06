Minnesota kontra spółka Elona Muska. Jest decyzja sądu
Firma xAI twierdzi, że prawo Minnesoty ogranicza wolność słowa gwarantowaną przez Konstytucję USA. Stan bronił się, że przepisy mają na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się nieautoryzowanych treści o charakterze seksualnym tworzonych przez sztuczną inteligencję.
Uzasadnienie sądu w sprawie xAI
Federalny sędzia okręgowy Donovan Frank odrzucił wniosek spółki Elona Muska o tymczasowe zablokowanie prawa, które weszło w życie 1 sierpnia. W jego ramach operatorzy, twórcy oprogramowania oraz inne podmioty mają zakaz "negliżowania" przy użyciu sztucznej inteligencji zdjęć osób, które można zidentyfikować.
Sędzia Frank wskazał, że xAI nie wykazała, że poniesie szkodę w trakcie prowadzenia postępowania sądowego.
"Kwestie konstytucyjne poruszone przez strony są złożone, zwłaszcza w kontekście nowej technologii i zagrożeń, jakie stwarza ona dla społeczeństwa. Zasługują na pełne rozpatrzenie i je otrzymają" - napisał w uzasadnieniu do orzeczenia.