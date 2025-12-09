"Przemyślany balans". Trump luzuje politykę wobec Chin

Szokujące słowa Donalda Trumpa. Szczegóły Marcin Wrona Źródło: Fakty TVN

Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Poinformowałem prezydenta Chin Xi (Jinpinga), że USA pozwolą NVIDIA na wysłanie swoich produktów H200 do zaakceptowanych klientów w Chinach i innych krajach na warunkach, które pozwolą na dalsze silne bezpieczeństwo narodowe. Prezydent Xi odpowiedział pozytywnie!" - napisał Trump w serwisie Truth Social.

Trump zaznaczył, że ma to wesprzeć amerykański rynek pracy, wytwórstwo i ma sprzyjać amerykańskim płatnikom podatków.

"Będziemy chronić bezpieczeństwo narodowe, tworzyć amerykańskie miejsca pracy i utrzymywać amerykańską przewodnictwo w sztucznej inteligencji" - dodał.

Będą wysyłać chipy do Chin

"Amerykańscy konsumenci NVIDIA już idą naprzód z ich niesamowitymi, wysoce zaawansowanymi chipami Blackwell i wkrótce Rubin; żaden z nich nie jest częścią tej umowy" - powiadomił prezydent USA.

Przekazał, że resort handlu finalizuje szczegóły dotyczące transakcji i zapowiedział, że takie samo podejście zostanie zastosowane względem firm AMD, Intel i innych.

Koncern NVIDIA podkreślił natomiast, że oferowanie chipów H200 wybranym klientom, sprawdzonym przez resort handlu, to "przemyślany balans, który jest wspaniały dla Ameryki".

Chińskie laboratoria z nowymi możliwościami

Pod koniec października, po spotkaniu z Xi, Trump powiadomił, że rozmawiał z nim o sprzedaży amerykańskich chipów używanych do rozwoju systemów AI, lecz wbrew obawom polityków i ekspertów nie wydał zgody na eksport tych najbardziej zaawansowanych procesorów, Blackwell firmy NVIDIA.

Jak napisała agencja Reuters, chip H200 ma większą pamięć o dużej przepustowości od jego poprzednika H100, co pozwala mu na szybsze przetwarzanie danych.

Według think tanku Institute for Progress H200 jest niemal sześć razy silniejszy od H20, najbardziej zaawansowanego półprzewodnika AI, który może być legalnie eksportowany do Chin. Eksperci ocenili, że dzięki eksportowi tych chipów chińskie laboratoria AI będą mogły budować superkomputery AI, które będą miały podobną wydajność do tych w USA, lecz koszty ich powstania będą wyższe.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Autorka/Autor: BC/ams Źródło: PAP Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/YURI GRIPAS / POOL