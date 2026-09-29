Tech Papież o zagrożeniach AI. "Nie sądzę, żeby to były fake newsy" Oprac. Jan Sowa |

Papież Leon XIV spotkał się z młodymi ludźmi na stadionie pod Paryżem Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/VATICAN MEDIA HANDOUT

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Leon XIV mówił o sztucznej inteligencji podczas rozmowy z dziennikarzami na pokładzie samolotu, kończąc podróż do Francji. Zastrzegł, że nie podchodzi do zagrożeń związanych z AI w sposób paniczny.

Papież: nie możemy siedzieć bezczynnie

- Uważam jednak, że obawy zgłaszane przez wielu ekspertów i specjalistów zajmujących się sztuczną inteligencją należy traktować poważnie. Nie sądzę, żeby to były fake newsy, rozpowszechniane po to, by ktoś odniósł korzyści finansowe czy inne - powiedział.

Papież podkreślił, że nie można ignorować możliwych konsekwencji rozwoju tej technologii.

- Musimy nadal nad tym pracować. Nie możemy po prostu siedzieć bezczynnie i udawać, że nic się nie wydarzy - dodał.

Słowa Leona XIV padły po tym, jak prezydent USA Donald Trump określił obawy dotyczące bezpieczeństwa sztucznej inteligencji mianem - oszustwa - oraz - chorego spisku.

Jak przekazał Axiosowi przedstawiciel Białego Domu, Trump miał na myśli zarzut, że Demokraci wykorzystują obawy związane z AI do zdobywania politycznych punktów na kilka tygodni przed wyborami środka kadencji.

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Papież krytykuje stanowisko szefa Nvidii

Leon XIV odniósł się również do niedawnej premiery oprogramowania Nvidii, które ma zwiększać bezpieczeństwo agentów AI. Jednocześnie skrytykował stanowisko szefa firmy Jensena Huanga w sprawie ograniczeń i regulacji.

- To jednak ten sam człowiek, który mówi, że nie należy wprowadzać żadnych ograniczeń ani regulacji ze strony państwa i tak dalej, i tak dalej - powiedział papież.

Huang również wcześniej bagatelizował obawy dotyczące rozwoju sztucznej inteligencji. Podczas jednej z konferencji sugerował, że alarmowanie o zagrożeniach związanych z AI może służyć branży cyberbezpieczeństwa do zdobywania nowych klientów.

Leon XIV apeluje o wspólną rozmowę o AI

Debata o konsekwencjach rozwoju sztucznej inteligencji zajmuje ważne miejsce w pontyfikacie Leona XIV. W swojej pierwszej dużej encyklice, opublikowanej w maju, ostrzegał, że AI może między innymi osłabiać ludzki osąd, pogłębiać nierówności i destabilizować demokrację.

Papież zaapelował teraz o współpracę polityków, przedstawicieli branży technologicznej i organizacji społecznych.

- Musimy nadal zachęcać przywódców politycznych, liderów branży AI, organizacje społeczne i stowarzyszenia, by wspólnie przyglądali się temu, co dzieje się już teraz i co może wydarzyć się w przyszłości - powiedział Leon XIV.