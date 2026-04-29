OpenAI udostępnia swoje modele rządom. Nowa strategia
OpenAI rozszerza dostęp do swoich najbardziej zaawansowanych modeli, aby pomóc firmom i instytucjom publicznym wzmacniać systemy cyberbezpieczeństwa. Dotychczas program "Trusted Access for Cyber" obejmował jedynie wybranych partnerów. Teraz - jak firma przekazała w rozmowie z CNN - dostęp ma zostać otwarty dla wszystkich zweryfikowanych jednostek administracji publicznej, od agencji federalnych po biura stanowe i lokalne.
Zweryfikowane podmioty otrzymają dostęp do specjalnych wersji modeli OpenAI z mniejszą liczbą zabezpieczeń.
Spór o tempo i bezpieczeństwo rozwoju AI
Różnice między OpenAI a konkurencyjną firmą Anthropic odzwierciedlają szerszy konflikt w branży technologicznej. Z jednej strony są firmy stawiające na szybkie wdrażanie innowacji, z drugiej - podmioty działające ostrożniej, zwracające uwagę na potencjalne zagrożenia społeczne.
Anthropic przyjęło bardziej zachowawcze podejście. Ich model Mythos, zdolny do wykrywania i wykorzystywania luk w oprogramowaniu, udostępniany jest w ramach ściśle kontrolowanego projektu Glasswing. Firma podkreśla, że ograniczony dostęp jest kluczowy dla globalnego bezpieczeństwa.
Według Anthropic tylko spowolnienie "wyścigu zbrojeń" w obszarze AI może ograniczyć ryzyko wykorzystania technologii przez hakerów.
Demokratyzacja cyberbezpieczeństwa
OpenAI przekonuje, że szeroki dostęp do narzędzi AI jest niezbędny, by skutecznie chronić systemy przed atakami. - Musimy zdemokratyzować możliwość wzmacniania cyberobrony dla wszystkich, którzy jej potrzebują, a nie rezerwować ją dla największych firm, które mogą sobie na to pozwolić - powiedziała Sasha Baker, szefowa polityki bezpieczeństwa narodowego OpenAI.
Jak dodała, najnowsza generacja modeli AI to "sygnał alarmowy" dla branży cyberbezpieczeństwa. - Nikt nie musi panikować. Ale to moment, w którym musimy działać - wspólnie, sprawnie i z poczuciem pilności - zaznaczyła.
Współpraca z rządem USA
OpenAI już rozpoczęło współpracę z amerykańską administracją. Firma zorganizowała w Waszyngtonie warsztaty z udziałem przedstawicieli Pentagonu, Białego Domu, Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i agencji DARPA. Celem było testowanie możliwości nowych modeli w kontekście cyberbezpieczeństwa.
- Będziemy kierować się wskazówkami Białego Domu, jeśli chodzi o to, w jakim kierunku rozwijać te działania i jak firmy AI powinny się w nie włączyć - powiedziała Baker.
W spotkaniach w Białym Domu uczestniczyli również przedstawiciele innych firm technologicznych, w tym Anthropic i Google, a także dużych banków.
Plan działania i nowe funkcje
OpenAI zapowiada publikację planu działań na rzecz koordynacji cyberbezpieczeństwa między sektorem publicznym a prywatnym w tzw. "erze inteligencji".
Firma planuje także wprowadzenie nowych funkcji zabezpieczeń dla kont ChatGPT oraz narzędzi pomagających użytkownikom poprawić podstawową higienę cyfrową.
Źródło: CNN
