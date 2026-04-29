Tech OpenAI udostępnia swoje modele rządom. Nowa strategia

Szefowie Softbanku, OpenAI i Oracle ogłosili w Białym Domu do inwestycje w infrastrukturę AI Źródło: TVN24

OpenAI rozszerza dostęp do swoich najbardziej zaawansowanych modeli, aby pomóc firmom i instytucjom publicznym wzmacniać systemy cyberbezpieczeństwa. Dotychczas program "Trusted Access for Cyber" obejmował jedynie wybranych partnerów. Teraz - jak firma przekazała w rozmowie z CNN - dostęp ma zostać otwarty dla wszystkich zweryfikowanych jednostek administracji publicznej, od agencji federalnych po biura stanowe i lokalne.

Zweryfikowane podmioty otrzymają dostęp do specjalnych wersji modeli OpenAI z mniejszą liczbą zabezpieczeń.

Dowiedz się więcej: Giganci technologiczni pod presją. Pojawiają się pytania o inwestycje w AI

Spór o tempo i bezpieczeństwo rozwoju AI

Różnice między OpenAI a konkurencyjną firmą Anthropic odzwierciedlają szerszy konflikt w branży technologicznej. Z jednej strony są firmy stawiające na szybkie wdrażanie innowacji, z drugiej - podmioty działające ostrożniej, zwracające uwagę na potencjalne zagrożenia społeczne.

Anthropic przyjęło bardziej zachowawcze podejście. Ich model Mythos, zdolny do wykrywania i wykorzystywania luk w oprogramowaniu, udostępniany jest w ramach ściśle kontrolowanego projektu Glasswing. Firma podkreśla, że ograniczony dostęp jest kluczowy dla globalnego bezpieczeństwa.

Według Anthropic tylko spowolnienie "wyścigu zbrojeń" w obszarze AI może ograniczyć ryzyko wykorzystania technologii przez hakerów.

Dowiedz się więcej: Google podjęło współpracę z Pentagonem. Wsparcie tajnych operacji

Demokratyzacja cyberbezpieczeństwa

OpenAI przekonuje, że szeroki dostęp do narzędzi AI jest niezbędny, by skutecznie chronić systemy przed atakami. - Musimy zdemokratyzować możliwość wzmacniania cyberobrony dla wszystkich, którzy jej potrzebują, a nie rezerwować ją dla największych firm, które mogą sobie na to pozwolić - powiedziała Sasha Baker, szefowa polityki bezpieczeństwa narodowego OpenAI.

Jak dodała, najnowsza generacja modeli AI to "sygnał alarmowy" dla branży cyberbezpieczeństwa. - Nikt nie musi panikować. Ale to moment, w którym musimy działać - wspólnie, sprawnie i z poczuciem pilności - zaznaczyła.

Współpraca z rządem USA

OpenAI już rozpoczęło współpracę z amerykańską administracją. Firma zorganizowała w Waszyngtonie warsztaty z udziałem przedstawicieli Pentagonu, Białego Domu, Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i agencji DARPA. Celem było testowanie możliwości nowych modeli w kontekście cyberbezpieczeństwa.

- Będziemy kierować się wskazówkami Białego Domu, jeśli chodzi o to, w jakim kierunku rozwijać te działania i jak firmy AI powinny się w nie włączyć - powiedziała Baker.

W spotkaniach w Białym Domu uczestniczyli również przedstawiciele innych firm technologicznych, w tym Anthropic i Google, a także dużych banków.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Spór o OpenAI. Elon Musk z poważnymi roszczeniami

Plan działania i nowe funkcje

OpenAI zapowiada publikację planu działań na rzecz koordynacji cyberbezpieczeństwa między sektorem publicznym a prywatnym w tzw. "erze inteligencji".

Firma planuje także wprowadzenie nowych funkcji zabezpieczeń dla kont ChatGPT oraz narzędzi pomagających użytkownikom poprawić podstawową higienę cyfrową.

