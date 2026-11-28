OpenAI kontra Apple. Padły zarzuty o kradzież
Twórca ChataGPT złożył powództwo wzajemne w federalnym sądzie w stanie Kalifornia twierdząc, że praktyki zatrudnienia stosowane przez Apple miały na celu "uwięzienie" pracowników i uniemożliwienie im pracy nad technologią konkurencji.
OpenAI opracowuje osobiste urządzenia elektroniczne oparte na sztucznej inteligencji, które - jak stwierdziła w pozwie sądowym - mogą "wyprzedzić Apple w dziedzinie, którą ta firma uważa za swoją własną domenę".
Kradzież tajemnic OpenAI
Według OpenAI, Apple uzyskało poufne informacje poprzez ponowne zatrudnienie byłego pracownika, który spędził w firmie sześć miesięcy. W tym czasie osoba ta uzyskała dostęp do szczegółowych informacji dotyczących nowego urządzenia, a także do planu rozwoju przyszłych sprzętów.
"Wziąwszy pod uwagę czas, w jakim to miało miejsce, wydaje się, że kradzież tych dokumentów mogła być głównym powodem, dla którego w ogóle ten pracownik dołączył do OpenAI" - zauważono.
Apple w odpowiedzi na pozew zaprzeczyło tym zarzutom, jak również ograniczaniu konkurencji w produkcji urządzeń opartych na sztucznej inteligencji.
"Roszczenia wzajemne OpenAI stanowią oczywistą próbę odwrócenia uwagi od istoty pozwu wniesionego przez Apple" - zaznaczono.
Zarzuty Apple
W lipcu producent Mackintosha i iPhone'a pozwał OpenAI oraz swoich byłych pracowników - Tanga Tana i Changa Liu - za domniemane przywłaszczenie tajemnic handlowych firmy w celu ekspansji na rynku sprzętu konsumenckiego.
Tan, który przez 24 lata pracował w Apple jako wiceprezes ds. projektowania produktów dla iPhone'a i Apple Watch, należał do grupy, która założyła startup io Products, zajmujący się urządzeniami opartymi na AI. Firma została przejęta przez OpenAI w 2025 r.