Tech OpenAI kontra Apple. Padły zarzuty o kradzież Oprac. Alicja Skiba |

Agent OpenAI uzyskał nieautoryzowany dostęp do strony australijskiego rządu Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Twórca ChataGPT złożył powództwo wzajemne w federalnym sądzie w stanie Kalifornia twierdząc, że praktyki zatrudnienia stosowane przez Apple miały na celu "uwięzienie" pracowników i uniemożliwienie im pracy nad technologią konkurencji.

OpenAI opracowuje osobiste urządzenia elektroniczne oparte na sztucznej inteligencji, które - jak stwierdziła w pozwie sądowym - mogą "wyprzedzić Apple w dziedzinie, którą ta firma uważa za swoją własną domenę".

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Kradzież tajemnic OpenAI

Według OpenAI, Apple uzyskało poufne informacje poprzez ponowne zatrudnienie byłego pracownika, który spędził w firmie sześć miesięcy. W tym czasie osoba ta uzyskała dostęp do szczegółowych informacji dotyczących nowego urządzenia, a także do planu rozwoju przyszłych sprzętów.

"Wziąwszy pod uwagę czas, w jakim to miało miejsce, wydaje się, że kradzież tych dokumentów mogła być głównym powodem, dla którego w ogóle ten pracownik dołączył do OpenAI" - zauważono.

Apple w odpowiedzi na pozew zaprzeczyło tym zarzutom, jak również ograniczaniu konkurencji w produkcji urządzeń opartych na sztucznej inteligencji.

"Roszczenia wzajemne OpenAI stanowią oczywistą próbę odwrócenia uwagi od istoty pozwu wniesionego przez Apple" - zaznaczono.

Zarzuty Apple

W lipcu producent Mackintosha i iPhone'a pozwał OpenAI oraz swoich byłych pracowników - Tanga Tana i Changa Liu - za domniemane przywłaszczenie tajemnic handlowych firmy w celu ekspansji na rynku sprzętu konsumenckiego.

Tan, który przez 24 lata pracował w Apple jako wiceprezes ds. projektowania produktów dla iPhone'a i Apple Watch, należał do grupy, która założyła startup io Products, zajmujący się urządzeniami opartymi na AI. Firma została przejęta przez OpenAI w 2025 r.