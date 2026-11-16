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"Nie chcę już dłużej błagać". Tusk zwrócił się do prezydenta

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Donald Tusk
Ustawa cyfrowa. Premier Donald Tusk zaapelował do prezydenta
Źródło zdj. gł.: TVN24
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Chodzi o ochronę Polek i Polaków, szczególnie najmłodszych, przed zagrożeniami w sieci, bez oglądania się na decyzje koncernów technologicznych - przekonywał premier Donald Tusk w nagraniu opublikowanym na platformie X, odnosząc się do prezydenckiego weta wobec ustawy cyfrowej. Zapowiedział również, że rząd ponownie spróbuje uchwalić przepisy i przekonać prezydenta Karola Nawrockiego do ich poparcia.

Prezydent Karol Nawrocki zawetował w piątek nowelizację dostosowującą polskie przepisy do unijnego Aktu o usługach cyfrowych, czyli DSA. Ustawa miała wprowadzić rozwiązania umożliwiające szybszą reakcję na nielegalne treści publikowane w internecie.

To już drugie weto prezydenta wobec ustawy dotyczącej stosowania DSA w Polsce. Po jego decyzji wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapowiedział przygotowanie kolejnego projektu dotyczącego bezpieczeństwa w sieci.

Do decyzji Karola Nawrockiego odniósł się premier Donald Tusk. W nagraniu opublikowanym na platformie X zaapelował do prezydenta o zmianę stanowiska. Przekonywał, że nowe przepisy są konieczne przede wszystkim do ochrony dzieci.

Tusk o spreparowanych zdjęciach dzieci

Donald Tusk przedstawił przykłady sytuacji, w których - jego zdaniem - obowiązujące w Polsce przepisy nie zapewniają wystarczająco szybkiej reakcji.

- Masz 40 lat i dwunastoletnią córkę, którą prześladują w szkole. Posunęli się do tego, że spreparowali jej zdjęcia i jej nagi wizerunek pojawił się w internecie. Kochasz swoją córkę, reagujesz natychmiast, chcesz zrobić wszystko, żeby z internetu zniknęły te zdjęcia - powiedział premier.

Jak zauważył, rodzic może zgłosić sprawę właścicielom platformy internetowej, ale nie ma pewności, kiedy i czy w ogóle materiał zostanie usunięty. Policja może natomiast szukać autorów takich treści, lecz - według premiera - nie ma narzędzi pozwalających na ich natychmiastowe zablokowanie.

- Po to właśnie była ustawa, która została zawetowana przez prezydenta - ustawa wdrażająca Digital Services Act, która ma chronić dzieci i rodziców przed tego typu sytuacjami - zaznaczył Tusk.

Premier: najważniejsze jest uratowanie godności

W nagraniu premier przywołał także przykład dziecka, które jest obrażane z powodu swojego wyglądu, a jego rówieśnicy publikują w internecie wezwania do popełnienia samobójstwa.

Podkreślił, że w takich przypadkach rodzice muszą zwracać się bezpośrednio do platform, ponieważ - jak stwierdził - w Polsce nie ma obecnie instytucji, która mogłaby automatycznie doprowadzić do usunięcia takich materiałów.

- Chcielibyśmy zdjąć te treści. Chcielibyśmy, aby one natychmiast zniknęły z internetu, ale nie mamy takiej możliwości, bo zawetowano ustawę, która dawała takie narzędzia - mówił.

Premier zaznaczył, że działania policji i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wobec autorów nielegalnych materiałów są potrzebne, jednak nie rozwiązują problemu dostępności treści w internecie.

- Takiemu ojcu, matce czy dziecku zależy w mniejszym stopniu na tym, aby szybko aresztowano sprawców ich nieszczęścia. Dla nich najważniejsze jest uratowanie godności dziecka, a więc jak najszybsze zdjęcie tego typu materiału - przekazał.

"Te treści są przecież ciekawe"

Donald Tusk zwrócił uwagę, że problem dotyczy również osób dorosłych. Wymienił oszustwa reklamowe wykorzystujące wizerunki znanych osób oraz nieprzyzwoite materiały tworzone przy użyciu sztucznej inteligencji.

Jak powiedział, osoby poszkodowane mogą obecnie wysyłać zgłoszenia między innymi do Facebooka, TikToka, YouTube'a czy platformy X, a następnie czekać na decyzję administratorów.

- Możemy wysyłać pisma do Facebooka, TikToka, YouTube'a czy X i czekać, aż łaskawie zgodzą się na usunięcie takiej treści. Ale te treści są przecież ciekawe, one się klikają - zaznaczył.

Premier przywołał również przypadek komentarza opublikowanego po zamachu w Krakowie. Według jego relacji autor wpisu wyraził żal, że sprawca nie zdołał dokończyć ataku. Materiał został zgłoszony do Mety, ale platforma miała uznać, że nie narusza on standardów społeczności.

- Polskie prawo jest bezradne wobec wewnętrznych regulaminów platform cyfrowych. Polskie prawo, podobnie jak europejskie, musi być nadrzędne wobec tego typu treści i zagrożeń - stwierdził premier.

Premier: chodzi o ochronę najmłodszych

Szef rządu przekonywał, że ustawa miała pomóc w walce między innymi z materiałami przedstawiającymi seksualne wykorzystywanie dzieci, rozpowszechnianiem nagich wizerunków nieletnich, namawianiem do samobójstwa oraz nawoływaniem do przemocy i zabijania.

Według Tuska Polska pozostaje jednym z nielicznych państw Unii Europejskiej, które nie wdrożyły odpowiednich rozwiązań pozwalających skutecznie reagować na takie treści.

- Tu chodzi o to, żeby chronić Polki i Polaków, szczególnie najmłodszych, nasze dzieci, przed różnego typu zagrożeniami. Żeby nie czekać na łaskę i niełaskę big techów. Żeby polskie prawo skutecznie chroniło nieletnich - powiedział.

Apel do prezydenta Karola Nawrockiego

Donald Tusk zapowiedział, że rząd ponownie podejmie próbę uchwalenia przepisów dotyczących bezpieczeństwa w sieci. Zadeklarował także gotowość do rozmów z prezydentem oraz przedstawicielami największych firm technologicznych.

- Będziemy próbowali jeszcze raz i jeszcze raz przekonywać prezydenta oraz wielkie firmy, aby zrozumiały, że prawo w Polsce jest właśnie po to, żeby chronić - szczególnie najmłodszych - przed tego typu zagrożeniami - powiedział.

Na zakończenie premier zwrócił się bezpośrednio do Karola Nawrockiego.

- Jestem gotów - choć nie chcę już dłużej błagać - codziennie chodzić do pana prezydenta i tłumaczyć, żeby przy kolejnej próbie uchwalenia takiej ustawy nie korzystał ze swojego prawa weta, tylko pomógł nam chronić Polaków przed zagrożeniami, upokorzeniami i strachem w sieci. Panie prezydencie, przecież pan też ma dzieci. Liczę na pana przyzwoitość i zdrowy rozsądek - podsumował Tusk.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Donald TuskKarol NawrockiDSA
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