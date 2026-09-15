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"Może nam zabraknąć czasu". Kolejny złowieszczy głos z branży

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
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Jacob Coxon o samodoskonalącej się sztucznej inteligencji
Źródło wideo: CNN
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Bilal Chughtai jest kolejnym badaczem, który twierdzi, że sztuczna inteligencja może doprowadzić do zagłady ludzkości. Były pracownik Google DeepMind zaapelował o spowolnienie rozwoju AI.

Chughtai opublikował swoje ostrzeżenie w mediach społecznościowych. Według jego profilu na LinkedIn pracował w Google DeepMind jako inżynier badawczy, a firmę opuścił w lipcu 2026 roku. Był współautorem publikacji naukowych.

"Niedawno zrezygnowałem z pracy w Google DeepMind, gdzie zajmowałem się badaniami nad bezpieczeństwem ogólnej sztucznej inteligencji i dostosowaniem jej działania do ludzkich celów. Naprawdę wierzę, że AI może zabić nas wszystkich i może nam zabraknąć czasu, by tego uniknąć" - napisał.

Apel w sprawie AI

Chughtai zaznaczył, że bezpieczny rozwój sztucznej inteligencji jest możliwy. Wymaga jednak skoordynowanych działań, które pozwolą uniknąć - jak to określił - "tego szaleńczego wyścigu między firmami zajmującymi się AI".

"Musimy rozwijać AI w tempie, za którym społeczeństwo będzie w stanie nadążyć, tak aby można było reagować na pojawiające się zagrożenia, zanim dojdzie do ogromnych szkód" - dodał.

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Trump ignoruje ostrzeżenia

W weekend do spowolnienia rozwoju zaawansowanej sztucznej inteligencji wezwał szef Anthropic Dario Amodei. Jego postulat poparli Elon Musk i szef OpenAI Sam Altman. Wystąpienia przedstawicieli branży wywołały debatę o katastroficznych scenariuszach związanych z AI.

Ostrzeżenia odrzucił jednak prezydent USA Donald Trump. W mediach społecznościowych nazwał apel branży AI o regulacje "teorią spiskową".

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Wcześniejsze ostrzeżenia

W ubiegłym tygodniu o rezygnacji z pracy w Anthropic poinformował badacz Jacob Coxon. Wyjaśnił, że do odejścia skłoniły go między innymi przekonania osób pracujących nad sztuczną inteligencją.

- Ludzie tworzący AI głęboko wierzą, że może ona zabić nas wszystkich do końca tej dekady - powiedział.

Naukowiec Anthropic Evan Hubinger przyznał Coxonowi rację. Ocenił, że prawdopodobieństwo, iż AI zabije wszystkich ludzi w ciągu najbliższej dekady, przekracza 10 procent.

Źródło: Reuters
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Tagi:
AISztuczna inteligencjaDonald TrumpGoogleAntrophicOpenAI
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