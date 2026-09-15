Tech "Może nam zabraknąć czasu". Kolejny złowieszczy głos z branży Oprac. Jan Sowa |

Jacob Coxon o samodoskonalącej się sztucznej inteligencji Źródło wideo: CNN Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Chughtai opublikował swoje ostrzeżenie w mediach społecznościowych. Według jego profilu na LinkedIn pracował w Google DeepMind jako inżynier badawczy, a firmę opuścił w lipcu 2026 roku. Był współautorem publikacji naukowych.

"Niedawno zrezygnowałem z pracy w Google DeepMind, gdzie zajmowałem się badaniami nad bezpieczeństwem ogólnej sztucznej inteligencji i dostosowaniem jej działania do ludzkich celów. Naprawdę wierzę, że AI może zabić nas wszystkich i może nam zabraknąć czasu, by tego uniknąć" - napisał.

I recently resigned from Google DeepMind, where I worked on AGI safety and alignment research. At Google, I witnessed AI development first hand. I too am extremely concerned by the default trajectory of this technology. I earnestly believe that AI has the potential to kill us… — bilal 🔶 (@bilalchughtai_) September 14, 2026 Rozwiń

Apel w sprawie AI

Chughtai zaznaczył, że bezpieczny rozwój sztucznej inteligencji jest możliwy. Wymaga jednak skoordynowanych działań, które pozwolą uniknąć - jak to określił - "tego szaleńczego wyścigu między firmami zajmującymi się AI".

"Musimy rozwijać AI w tempie, za którym społeczeństwo będzie w stanie nadążyć, tak aby można było reagować na pojawiające się zagrożenia, zanim dojdzie do ogromnych szkód" - dodał.

Trump ignoruje ostrzeżenia

W weekend do spowolnienia rozwoju zaawansowanej sztucznej inteligencji wezwał szef Anthropic Dario Amodei. Jego postulat poparli Elon Musk i szef OpenAI Sam Altman. Wystąpienia przedstawicieli branży wywołały debatę o katastroficznych scenariuszach związanych z AI.

Ostrzeżenia odrzucił jednak prezydent USA Donald Trump. W mediach społecznościowych nazwał apel branży AI o regulacje "teorią spiskową".

Wcześniejsze ostrzeżenia

W ubiegłym tygodniu o rezygnacji z pracy w Anthropic poinformował badacz Jacob Coxon. Wyjaśnił, że do odejścia skłoniły go między innymi przekonania osób pracujących nad sztuczną inteligencją.

- Ludzie tworzący AI głęboko wierzą, że może ona zabić nas wszystkich do końca tej dekady - powiedział.

Naukowiec Anthropic Evan Hubinger przyznał Coxonowi rację. Ocenił, że prawdopodobieństwo, iż AI zabije wszystkich ludzi w ciągu najbliższej dekady, przekracza 10 procent.