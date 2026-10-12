Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Tech

AI daje gospodarce nowy impuls. "Zmienia wszystko"

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
|
Seul, Korea Południowa, giełda, KOSPI, makler, dealer, analityk, Azja, stock
Ostrzeżenia przed dynamicznym rozwojem sztucznej inteligencji. Komentarz dr Sebastiana Szymańskiego, filozofa i eksperta z zakresu etyki nowych technologii, Uniwersytet Warszawski
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: EPA
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Inwestycje w infrastrukturę sztucznej inteligencji pomagają utrzymać globalny wzrost gospodarczy na poziomie około trzech procent - oceniła szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego Kristalina Georgiewa. Najwięcej mogą zyskać azjatyckie gospodarki dostarczające podzespoły i sprzęt.

Boom inwestycyjny w AI już wywołuje szok popytowy i inwestycyjny - powiedziała Georgiewa w poniedziałek podczas spotkania w Bangkoku. Jej zdaniem może on spowodować wzrost w rozwiniętych gospodarkach Azji o 0,5 do 1 punktu procentowego, a w gospodarkach wschodzących regionu o 0,2 do 0,8 punktu.

- Sztuczna inteligencja - można ją kochać albo nienawidzić. Już tu jest - powiedziała szefowa MFW.

Dodała, że to właśnie przyspieszenie inwestycji pomaga utrzymać światowy wzrost na poziomie około 3 proc., mimo że gospodarkę osłabia szok związany z podażą energii. W lipcu fundusz prognozował, że globalny wzrost wyniesie 3 proc. w 2026 roku. Zaktualizowane prognozy zostaną opublikowane we wtorek.

Wiceprezes Microsoftu: AI podlega mniejszym zasadom bezpieczeństwa niż pralka
Dowiedz się więcej:

Wiceprezes Microsoftu: AI podlega mniejszym zasadom bezpieczeństwa niż pralka

Kto zyska najwięcej

- Główne miejsca produkcji w łańcuchu dostaw AI to Stany Zjednoczone, Chiny i Indie. Wiele firm budujących niezbędną infrastrukturę działa jednak w Azji - zaznaczyła Georgiewa, wskazując między innymi na Tajlandię, gospodarza tegorocznych spotkań MFW i Banku Światowego.

W spotkaniach w stolicy Tajlandii ma uczestniczyć około 18 tysięcy osób, w tym przedstawiciele finansowi ze 191 krajów członkowskich MFW.

Kristalina Georgiewa, szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego
Kristalina Georgiewa, szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego
Źródło zdjęcia: RUNGROJ YONGRIT/PAP/EPA

AI zmieni rynek pracy i zwiększy presję na miejsca dla absolwentów

Georgiewa określiła sztuczną inteligencję jako powoli nadciągające tsunami, które wpłynie na zatrudnienie, wzrost gospodarczy, edukację i sposób, w jaki rządy pozyskują podatki. Jak wyjaśniła, część dochodów może przesunąć się od pracy w stronę kapitału.

>>> Szef Microsoftu: AI potrzebuje wyłącznika awaryjnego

Według szacunków MFW, AI może z czasem zmienić, zdegradować lub zlikwidować 40 proc. miejsc pracy. Wstępne badanie funduszu wykazało, że 10 proc. stanowisk w Stanach Zjednoczonych wymaga już umiejętności związanych z AI. Ubywa rutynowych, powtarzalnych zajęć, a rośnie liczba nisko opłacanych miejsc pracy w budownictwie i centrach danych.

- To technologia, która zmienia wszystko. W tak głęboki sposób wpływa na to, jak pracujemy i jak żyjemy - powiedziała Georgiewa. Dodała, że codziennie dostaje od asystenta AI 30-sekundową wiadomość z informacją o swoim planie dnia.

Źródło: Reuters
Udostępnij:
Tagi:
AzjaAISztuczna inteligencjaMiędzynarodowy Fundusz Walutowy
Zobacz także:
Nagroda Nobla z Ekonomii
Ogłoszono laureatów ekonomicznego Nobla
Ze świata
AdobeStock_359790855
Cztery banki w Polsce ukarane. Zapłacą wielomilionowe kary
Pieniądze
infrastruktura magazynowania LNG, Energetyka. Stalowy zawór rurociągowy reguluje przepływ skroplonego gazu ziemnego w terminalu LNG za pomocą kriogenicznych zbiorników zasobnikowych i platform przemysłowych
Ceny najwyższe od miesiąca. Przed Europą trudny sprawdzian
Rynki
paliwo benzyna stacja paliw benzynowa shutterstock_2760215327
Zmiana na stacjach paliw. Są nowe stawki
Pieniądze
Unia Europejska Komisja
Nowe sankcje wobec Rosji. Historyczna decyzja UE
Pieniądze
Sztuczna inteligencja
Wiceprezes Microsoftu: AI podlega mniejszym zasadom bezpieczeństwa niż pralka
Tech
Donald Tusk na otwarciu Warsaw Security Forum
Tusk: nie możemy sobie pozwolić na żadną iluzję
Z kraju
rynek pracy praca biuro biurowiec AdobeStock_300203767
Stopa bezrobocia we wrześniu. Resort podał dane
Pieniądze
Warsaw Security Forum 2025
Światowi liderzy debatują w Warszawie. Ruszyło Warsaw Security Forum 2026
Z kraju
Andrzej Domański
Domański o cenach paliw: mamy bardzo ograniczony wpływ
Pieniądze
hawana kuba lotnisko shutterstock_2159398861
Zabrakło paliwa lotniczego. Kolejne linie odwołują loty
Ze świata
Zakupy
Tak wzrosły ceny w sklepach. "Wrzesień jest specyficznym miesiącem"
Pieniądze
Nowy szef Microsoftu Satya Nadella
"Wyłącznik awaryjny". Szef Microsoftu apeluje o zmiany w AI
Tech
usa, ludzie, ulica
Seniorzy zyskują, młodzi tracą. Majątkowa przepaść rośnie
Pieniądze
Warsaw Security Forum 2025
Przyszłość NATO i wojna w Ukrainie. Światowi liderzy spotkają się w Warszawie
Z kraju
Banknoty euro na fladze Unii Europejskiej. Koncepcja biznesu i finansów w Europie
Rynki finansowe pod kontrolą UE. Polska przekaże kompetencje KNF
Pieniądze
Protesty w Portugalii
"Premierze, odejdź!". Na ulice wyszły tysiące protestujących
Pieniądze
shutterstock_268930547
Szóstka nie padła. Kumulacja w górę
Pieniądze
Glapiński
Kotecki: Rada poradzi sobie bez prezesa NBP
Pieniądze
Radosław Sikorski
"Skąd wezmą się nadwyżki na eksport?". Sikorski reaguje na decyzję Trumpa
Ze świata
BANGKOK TAJLANDIA, Kobiety w butach sportowych Adidas Swift Run W (model damski) na ulicy
Spór o paski. Adidas żąda odszkodowania
Handel
dzieci telefony shutterstock_2573783959_1
"Nasze dzieci funkcjonują w systemie, którego nie znamy"
Z kraju
flagi unia europejska shutterstock_2573208013
Irlandczycy chcą ciąć unijny budżet
Pieniądze
ai shutterstock_2413953973_1
"To krytyczny obowiązek". Biały Dom interweniuje w sprawie sztucznej inteligencji
Tech
Stacja benzynowa, paliwa, ceny paliw
Ceny paliw na sobotę. Nowe stawki
Pieniądze
usa, ludzie, ulica
Czy rosyjska ropa uratuje amerykańskie wybory? Korespondencja z Waszyngtonu
Ze świata
shutterstock_2239909941
Dwie wysokie wygrane w Eurojackpot
Pieniądze
Władimir Putin, Donald Trump
Trump dogadał się z Putinem. Na rynek ma trafić rosyjski olej napędowy
Ze świata
Antonio Tajani informuje o próbach cyberataków na obiekty olimpijskie (zdjęcie informacyjne)
Haker użył prostego hasła. Tak włamał się do państwowego rejestru
Tech
Pekin, Chiny
Nowe zasady dla AI. Chiny zmieniają kurs
Tech
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica