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Meta chce zatrzymać Zuckerberga. "Krytycznie ważne"

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
|
Mark Zuckerberg
Placówka Meta Hacker Way
Źródło zdj. gł.: SHAWN THEW/EPA/PAP
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Meta uzgodniła z Markiem Zuckerbergiem, że pozostanie on mieszkańcem Kalifornii przez osiem lat. Porozumienie ma ograniczyć ryzyko, że propozycja jednorazowego podatku od majątku najbogatszych zmusi go do sprzedaży akcji dających mu kontrolę nad spółką.

Jak podał Reuters, Zuckerberg zapowiedział, że rozważa wyprowadzkę z Kalifornii. Obawia się skutków Proposition 40 - projektu, który zakłada jednorazowy, pięcioprocentowy podatek od majątku miliarderów mieszkających w tym stanie. Głosowanie nad propozycją ma się odbyć w przyszłym miesiącu.

Zuckerberg dostanie akcje bez prawa głosu

W ramach porozumienia Zuckerberg otrzyma akcje Meta klasy C, które nie dają prawa głosu. Zobowiązał się pozostać mieszkańcem Kalifornii albo stanu, w którym Meta będzie mieć siedzibę, przez osiem lat.

Zuckerberg będzie mógł od razu sprzedać 20 proc. otrzymanych akcji klasy C. To równowartość 10 proc. jego całego udziału ekonomicznego w firmie. Według Reutersa rozwiązanie ma pozwolić mu zdobyć środki na ewentualny podatek bez konieczności sprzedaży akcji zapewniających mu kontrolę nad Meta.

Opodatkowanie miliarderów

Proposition 40 przewiduje jednorazowe opodatkowanie majątku miliarderów mieszkających w Kalifornii. Według analityków przyjęcie projektu nie jest przesądzone.

Stan ma mieć nawet 250 miliarderów, których łączny majątek przekracza dwa biliony dolarów. Majątek Zuckerberga wynosi około 240 miliardów dolarów - podaje Reuters, powołując się na dane Forbesa. Zuckerberg jest szóstą najbogatszą osobą na świecie.

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Meta planuje emisję nowych akcji

Meta zapowiedziała w środę, że w styczniu 2027 roku wyemituje akcje klasy C. Nowe papiery nie będą dawały prawa głosu. Firma chce wykorzystywać nowe akcje między innymi do finansowania przejęć i zatrzymywania kluczowych pracowników bez zwiększania ich wpływu na kontrolę nad spółką.

W dokumentach Meta przedstawiła prognozy, według których w ciągu kilku lat może potrzebować setek miliardów dolarów. Pozyskiwanie tych środków może rozpocząć się już jesienią 2026 roku. Firma wiąże zapotrzebowanie na kapitał z planami rozwoju sztucznej inteligencji.

Specjalna komisja zarządu Meta uznała, że pozostanie Zuckerberga w kierownictwie i dalsze zarządzanie firmą z jej kalifornijskiej siedziby jest "krytycznie ważne". W dokumentach wskazano na bezprecedensowe wyzwania i konkurencję w branży związane z rozwojem sztucznej inteligencji.

Źródło: Reuters
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Tagi:
Mark ZuckerbergFacebookMetaTechnologiaBig tech
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