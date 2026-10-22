Meta chce zatrzymać Zuckerberga. "Krytycznie ważne"
Jak podał Reuters, Zuckerberg zapowiedział, że rozważa wyprowadzkę z Kalifornii. Obawia się skutków Proposition 40 - projektu, który zakłada jednorazowy, pięcioprocentowy podatek od majątku miliarderów mieszkających w tym stanie. Głosowanie nad propozycją ma się odbyć w przyszłym miesiącu.
Zuckerberg dostanie akcje bez prawa głosu
W ramach porozumienia Zuckerberg otrzyma akcje Meta klasy C, które nie dają prawa głosu. Zobowiązał się pozostać mieszkańcem Kalifornii albo stanu, w którym Meta będzie mieć siedzibę, przez osiem lat.
Zuckerberg będzie mógł od razu sprzedać 20 proc. otrzymanych akcji klasy C. To równowartość 10 proc. jego całego udziału ekonomicznego w firmie. Według Reutersa rozwiązanie ma pozwolić mu zdobyć środki na ewentualny podatek bez konieczności sprzedaży akcji zapewniających mu kontrolę nad Meta.
Opodatkowanie miliarderów
Proposition 40 przewiduje jednorazowe opodatkowanie majątku miliarderów mieszkających w Kalifornii. Według analityków przyjęcie projektu nie jest przesądzone.
Stan ma mieć nawet 250 miliarderów, których łączny majątek przekracza dwa biliony dolarów. Majątek Zuckerberga wynosi około 240 miliardów dolarów - podaje Reuters, powołując się na dane Forbesa. Zuckerberg jest szóstą najbogatszą osobą na świecie.
Meta planuje emisję nowych akcji
Meta zapowiedziała w środę, że w styczniu 2027 roku wyemituje akcje klasy C. Nowe papiery nie będą dawały prawa głosu. Firma chce wykorzystywać nowe akcje między innymi do finansowania przejęć i zatrzymywania kluczowych pracowników bez zwiększania ich wpływu na kontrolę nad spółką.
W dokumentach Meta przedstawiła prognozy, według których w ciągu kilku lat może potrzebować setek miliardów dolarów. Pozyskiwanie tych środków może rozpocząć się już jesienią 2026 roku. Firma wiąże zapotrzebowanie na kapitał z planami rozwoju sztucznej inteligencji.
Specjalna komisja zarządu Meta uznała, że pozostanie Zuckerberga w kierownictwie i dalsze zarządzanie firmą z jej kalifornijskiej siedziby jest "krytycznie ważne". W dokumentach wskazano na bezprecedensowe wyzwania i konkurencję w branży związane z rozwojem sztucznej inteligencji.