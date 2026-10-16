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Apel do Anthropic. Chodzi o debiut giełdowy

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
|
Mark D. Levine
Anthropic w centrum debaty o cyberbezpieczeństwie
Źródło zdj. gł.: Ron Adar/Shutterstock
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Kontroler finansów Nowego Jorku Mark Levine wezwał Anthropic do opóźnienia debiutu giełdowego w USA. W liście do szefa firmy Daria Amodeia wskazał na obawy związane z bezpieczeństwem sztucznej inteligencji, zarządzaniem spółką oraz szybkim rozwojem jej modeli. Sprawa ma znaczenie także dla miejskich funduszy emerytalnych, które mają ekspozycję na Anthropic.

Levine napisał w liście, z którym zapoznał się Reuters, że przed wejściem na giełdę firma powinna zająć się "bezprecedensowymi" zagrożeniami związanymi ze sztuczną inteligencją. Wśród ryzyk wymienił kwestie bezpieczeństwa, cyberataki oraz możliwość niewłaściwego wykorzystania technologii.

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Nowojorskie fundusze mają ekspozycję na Anthropic

Miejskie fundusze emerytalne mają łącznie siedem milionów dolarów ekspozycji na Anthropic poprzez inwestycje private equity - przekazało Reutersowi biuro kontrolera. Oznacza to, że ewentualne ryzyko związane ze spółką dotyczy również pieniędzy zarządzanych w imieniu pracowników miasta i emerytów.

Według nieoficjalnych doniesień Anthropic może podczas debiutu giełdowego dążyć do wyceny sięgającej dwóch bilionów dolarów.

Mark D. Levine
Mark D. Levine
Źródło zdjęcia: Ron Adar/Shutterstock

Anthropic bada zagrożenia związane z AI

Sama firma w swoich badaniach zwracała uwagę na zagrożenia związane z coraz bardziej autonomicznymi systemami sztucznej inteligencji. W kontrolowanych testach modele wykazywały potencjalnie niebezpieczne możliwości, między innymi sabotowania kodu, ułatwiania oszustw i manipulowania informacjami.

W tym tygodniu Anthropic poinformowała potencjalnych inwestorów, że jej przychody w trzecim kwartale wzrosły o 45 procent w porównaniu z poprzednim kwartałem - podał Reuters, powołując się na źródła.

Debiut giełdowy OpenAI, głównego konkurenta Anthropic, spodziewany jest w 2027 roku.

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Kontroler nadzoruje fundusze warte ponad 325 miliardów dolarów

Kontroler finansów Nowego Jorku nadzoruje finanse miasta, zarządza funduszami emerytalnymi oraz monitoruje wydatki publiczne i praktyki finansowe. Aktywa miejskich funduszy emerytalnych przekraczają 325 miliardów dolarów.

Źródło: Reuters
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Tagi:
USANowy JorkAISztuczna inteligencjaAnthropic
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