Apel do Anthropic. Chodzi o debiut giełdowy
Levine napisał w liście, z którym zapoznał się Reuters, że przed wejściem na giełdę firma powinna zająć się "bezprecedensowymi" zagrożeniami związanymi ze sztuczną inteligencją. Wśród ryzyk wymienił kwestie bezpieczeństwa, cyberataki oraz możliwość niewłaściwego wykorzystania technologii.
Nowojorskie fundusze mają ekspozycję na Anthropic
Miejskie fundusze emerytalne mają łącznie siedem milionów dolarów ekspozycji na Anthropic poprzez inwestycje private equity - przekazało Reutersowi biuro kontrolera. Oznacza to, że ewentualne ryzyko związane ze spółką dotyczy również pieniędzy zarządzanych w imieniu pracowników miasta i emerytów.
Według nieoficjalnych doniesień Anthropic może podczas debiutu giełdowego dążyć do wyceny sięgającej dwóch bilionów dolarów.
Anthropic bada zagrożenia związane z AI
Sama firma w swoich badaniach zwracała uwagę na zagrożenia związane z coraz bardziej autonomicznymi systemami sztucznej inteligencji. W kontrolowanych testach modele wykazywały potencjalnie niebezpieczne możliwości, między innymi sabotowania kodu, ułatwiania oszustw i manipulowania informacjami.
W tym tygodniu Anthropic poinformowała potencjalnych inwestorów, że jej przychody w trzecim kwartale wzrosły o 45 procent w porównaniu z poprzednim kwartałem - podał Reuters, powołując się na źródła.
Debiut giełdowy OpenAI, głównego konkurenta Anthropic, spodziewany jest w 2027 roku.
Kontroler nadzoruje fundusze warte ponad 325 miliardów dolarów
Kontroler finansów Nowego Jorku nadzoruje finanse miasta, zarządza funduszami emerytalnymi oraz monitoruje wydatki publiczne i praktyki finansowe. Aktywa miejskich funduszy emerytalnych przekraczają 325 miliardów dolarów.