Tech Apel do Anthropic. Chodzi o debiut giełdowy Oprac. Jan Sowa |

Anthropic w centrum debaty o cyberbezpieczeństwie Źródło zdj. gł.: Ron Adar/Shutterstock

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Levine napisał w liście, z którym zapoznał się Reuters, że przed wejściem na giełdę firma powinna zająć się "bezprecedensowymi" zagrożeniami związanymi ze sztuczną inteligencją. Wśród ryzyk wymienił kwestie bezpieczeństwa, cyberataki oraz możliwość niewłaściwego wykorzystania technologii.

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Nowojorskie fundusze mają ekspozycję na Anthropic

Miejskie fundusze emerytalne mają łącznie siedem milionów dolarów ekspozycji na Anthropic poprzez inwestycje private equity - przekazało Reutersowi biuro kontrolera. Oznacza to, że ewentualne ryzyko związane ze spółką dotyczy również pieniędzy zarządzanych w imieniu pracowników miasta i emerytów.

Według nieoficjalnych doniesień Anthropic może podczas debiutu giełdowego dążyć do wyceny sięgającej dwóch bilionów dolarów.

Mark D. Levine Źródło zdjęcia: Ron Adar/Shutterstock

Anthropic bada zagrożenia związane z AI

Sama firma w swoich badaniach zwracała uwagę na zagrożenia związane z coraz bardziej autonomicznymi systemami sztucznej inteligencji. W kontrolowanych testach modele wykazywały potencjalnie niebezpieczne możliwości, między innymi sabotowania kodu, ułatwiania oszustw i manipulowania informacjami.

W tym tygodniu Anthropic poinformowała potencjalnych inwestorów, że jej przychody w trzecim kwartale wzrosły o 45 procent w porównaniu z poprzednim kwartałem - podał Reuters, powołując się na źródła.

Debiut giełdowy OpenAI, głównego konkurenta Anthropic, spodziewany jest w 2027 roku.

Kontroler nadzoruje fundusze warte ponad 325 miliardów dolarów

Kontroler finansów Nowego Jorku nadzoruje finanse miasta, zarządza funduszami emerytalnymi oraz monitoruje wydatki publiczne i praktyki finansowe. Aktywa miejskich funduszy emerytalnych przekraczają 325 miliardów dolarów.