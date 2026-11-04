Tech Jest decyzja sądu w sprawie treści publikowanych przez media. "Historyczna" Oprac. Jan Sowa |

Placówka Meta Hacker Way Źródło zdj. gł.: Antonio Scorza/Shutterstock

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Decyzja sądu w Sao Paulo ma charakter tymczasowy, a zapadła po skardze złożonej przez trzy organizacje prasowe: Państwowe Stowarzyszenie Gazet (ANJ), Brazylijski Związek Nadawców Radiowych i Telewizyjnych (ABERT) oraz Państwowy Związek Wydawców Czasopism (ANER).

Wystąpiły one przeciwko, przedstawionym przez Metę, nowym warunkom korzystania z jej platform. Według zapowiedzi firmy, warunki te miały wejść w życie 20 listopada. Zdaniem skarżących umożliwiłyby one amerykańskiemu koncernowi automatyczne pobieranie, przechowywanie i analizowanie artykułów, zdjęć, nagrań i innych treści.

Milion reali kary dziennie

Sąd orzekł, że na czas rozpatrywania skargi Meta musi powstrzymać się od wprowadzania nowych zasad wobec podmiotów, które wchodzą w skład skarżących organizacji. Amerykański koncern nie może również blokować ich kont na swoich platformach, w tym na Facebooku, Instagramie czy WhatsAppie. Karę za niezastosowanie się do orzeczenia określono na 1 mln reali (prawie 717 tys. zł) dziennie, maksymalnie 100 mln reali (71,7 mln zł) - podał dziennik "O Globo".

- Ten tymczasowy zakaz to bardzo pozytywny sygnał, że istnieją granice nadużywania potęgi ekonomicznej przez dużą platformę cyfrową. Brazylijski wymiar sprawiedliwości stał się pionierem, chroniąc prawa tysięcy mediów reprezentowanych przez te trzy organizacje - ocenił prezes ANJ, Marcelo Rech.

Brazylia naciska na cyfrowych gigantów

Brazylijskie sądy i rząd lewicowego prezydenta Luiza Inacio Luli da Silvy od dawna wywierają presję na cyfrowych gigantów, co pogłębia napięcia w relacjach władz w Brasilii z administracją prezydenta USA Donalda Trumpa.

W 2024 r. sędzia Sądu Najwyższego Brazylii na ponad miesiąc zablokował w kraju działanie platformy X, której właścicielem jest Elon Musk.

Lula zarzucał natomiast Mecie próby ingerencji w niedawne wybory prezydenckie, w których wywalczył reelekcję.

Podobna decyzja w Norwegii

Po orzeczeniu w sprawie Mety brazylijskie media podkreśliły, że podobna decyzja zapadła w ubiegłym tygodniu w Norwegii, gdzie przeciwko amerykańskiemu koncernowi wystąpiły wspólnie największe media w kraju.

Również tam sąd zakazał Mecie wprowadzania nowych warunków do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia.