Inny wymiar konfliktu. Wojna elektroniczna na Bliskim Wschodzie

Zakłócenia sygnału GPS i manipulacje danymi lokalizacyjnymi coraz mocniej uderzają w Bliski Wschód. Eksperci wskazują, że nasilenie elektronicznej walki po rozpoczęciu konfliktu USA i Izraela z Iranem ujawnia słabości globalnych systemów nawigacyjnych - informuje CNBC.

Kilka godzin po atakach z 28 lutego firma Kpler odnotowała nietypowe manewry statków w Zatoce Perskiej - jednostki "poruszały się po lądzie" i wykonywały ostre zwroty.

Zakłócenia objęły cały region, wpływając na żeglugę, lotnictwo i transport. Samoloty pojawiały się na radarach w nieregularnych trajektoriach, a kurierzy "znajdowali się" u wybrzeży Dubaju.

W pierwszej dobie konfliktu ponad 1100 statków miało problemy z sygnałem AIS, a tydzień później liczba ta wzrosła o 55 proc.

Spoofing jako narzędzie wojny

Manipulowanie sygnałem AIS, czyli spoofing, od lat służy m.in. do omijania sankcji. Teraz skala zjawiska gwałtownie rośnie.

- W regionie jest wiele podmiotów, które próbują zagłuszać GPS lub inne sygnały nawigacji satelitarnej - z różnych powodów - zaznacza Clayton Swope z Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych (CSIS).

Państwa Zatoki mogą w ten sposób chronić infrastrukturę, "wprowadzając w błąd systemy nawigacyjne" dronów i rakiet.

Ryzyko dla bezpieczeństwa

Zakłócenia mają realne konsekwencje dla bezpieczeństwa. Wąska cieśnina Ormuz - w najwęższym miejscu licząca zaledwie 33 km - wymaga precyzyjnej nawigacji. Błędy mogą prowadzić do kolizji lub wpłynięcia statków na mieliznę.

Lisa Dyer z GPS Innovation Alliance ostrzega, że problem dotyczy także służb ratunkowych: zakłócenia mogą utrudniać ich reakcję w sytuacjach kryzysowych.

Cieśnina Ormuz
Źródło: PAP, Adam Ziemienowicz/Reuters

Czy Iran korzysta z chińskiego systemu?

W obliczu skutecznych ataków Iranu pojawiły się spekulacje o wykorzystaniu chińskiego systemu BeiDou.

Jack Hidary z SandboxAQ mówi wprost: - Istnieją dowody, że Iran uzyskał dostęp do chińskiego BeiDou. Daje mu to większą precyzję w uderzeniach rakietowych i namierzaniu celów.

Systemy rakietowe i drony korzystają zwykle z kombinacji różnych technologii, w tym nawigacji inercyjnej, niezależnej od sygnałów satelitarnych.

Eksperci studzą emocje

Nie wszyscy jednak uznają te doniesienia za przełomowe. Clayton Swope podkreśla: - Nawet jeśli to prawda, nie wymagałoby to aktywnej koordynacji czy wsparcia ze strony Chin.

- Nowoczesne układy mogą odbierać sygnały ze wszystkich czterech głównych systemów – Iran może więc używać BeiDou, ale też GLONASS czy Galileo - dodaje Swope.

Lisa Dyer zaznacza, że każdy system satelitarny - także chiński - pozostaje podatny na te same zakłócenia.

Koniec dominacji GPS?

Zdaniem ekspertów konflikt ujawnia słabości dotychczasowego modelu. Luca Ferrara z SandboxAQ ocenia: - Podważane jest przekonanie, że systemy satelitarne mogą być jedyną podstawą pozycjonowania, nawigacji i pomiaru czasu.

Rozwój alternatyw, takich jak BeiDou czy rosyjski GLONASS, osłabia też globalną przewagę USA.

Jednocześnie amerykańska armia przygotowuje się na nowe warunki - wprowadzając sygnał GPS odporny na zakłócenia.

- Nawet przy ciągłych zakłóceniach wojsko powinno być w stanie prowadzić operacje - podkreśla Swope.

