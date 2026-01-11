Logo TVN24
Niepokojące maile od Instagrama. Platforma tłumaczy

Prof. Przegalińska: sztuczna inteligencja to technologia, która może wnioskować
Źródło: TVN24
Użytkownicy Instagrama otrzymywali w ostatnich dniach e-maile z informacją o resecie hasła. Platforma poinformowała, że usunęła błąd techniczny, który pozwalał osobom trzecim wysyłać takie żądania. Dodała, że nie doszło do włamania do systemów, a konta użytkowników są bezpieczne.

Fala powiadomień zbiegła się w czasie z informacjami o publikacji na forum BreachForums danych dotyczących 17,5 mln kont na Instagramie, o czym pisał między innymi "Forbes". Jak zwraca uwagę magazyn, zgłoszenia dotyczące e-maili z informacją o resecie hasła zaczęły napływać kilka godzin po udostępnieniu tej bazy.

Mail o resecie hasła. Instagram tłumaczy

Instagram zaprzecza jednak, by doszło do naruszenia systemów serwisu.

"Naprawiliśmy problem umożliwiający zewnętrznej stronie inicjowanie wysyłki e-maili z resetem hasła wobec części użytkowników. Nie było naruszenia naszych systemów, a konta na Instagramie są bezpieczne. Te wiadomości można zignorować - przepraszamy za zamieszanie" - przekazała firma.

Kluczowa dwuskładnikowa weryfikacja

W swoich wcześniejszych publikacjach Instagram podkreślał, że samo otrzymanie wiadomości o resecie hasła nie oznacza przejęcia konta. Może to być efekt zwykłej pomyłki - np. błędnego wpisania adresu e-mail lub nazwy użytkownika przez inną osobę.

Spółka zachęca do korzystania z uwierzytelniania dwuskładnikowego, które wymaga dodatkowego kodu przy próbie logowania z nieznanego urządzenia.

Natalia Szostak

W przypadku problemów z logowaniem Instagram zaleca skorzystanie z procedury odzyskiwania konta dostępnej w centrum pomocy.

"Forbes" poprosił przedstawicieli Mety o komentarz. Do momentu publikacji redakcja nie otrzymała odpowiedzi.

Największe platformy społecznościowe na świecie

Jak podał "Forbes, Instagram (należy do firmy Meta) jest jednym z popularniejszych mediów społecznościowych na świecie - codziennie z platformy korzysta ponad 2 miliardy użytkowników.

Według firmy usługowej Salesforce najwięcej osób (ponad 3 miliardy) codziennie używa Facebooka (którego właścicielem również jest Meta). Na kolejnych miejscach są WhatsApp (ok. 2,8 mld, Meta), YouTube (2,5 mld, Alphabet/Google), potem Instagram, a następnie TikTok (1,6 mld, ByteDance).

pc

Autorka/Autor: mp/kris

Źródło: tvn24.pl, "Forbes"

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Cyberbezpieczeństwo
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica