Niepokojące maile od Instagrama. Platforma tłumaczy

Fala powiadomień zbiegła się w czasie z informacjami o publikacji na forum BreachForums danych dotyczących 17,5 mln kont na Instagramie, o czym pisał między innymi "Forbes". Jak zwraca uwagę magazyn, zgłoszenia dotyczące e-maili z informacją o resecie hasła zaczęły napływać kilka godzin po udostępnieniu tej bazy.

Mail o resecie hasła. Instagram tłumaczy

Instagram zaprzecza jednak, by doszło do naruszenia systemów serwisu.

"Naprawiliśmy problem umożliwiający zewnętrznej stronie inicjowanie wysyłki e-maili z resetem hasła wobec części użytkowników. Nie było naruszenia naszych systemów, a konta na Instagramie są bezpieczne. Te wiadomości można zignorować - przepraszamy za zamieszanie" - przekazała firma.

Kluczowa dwuskładnikowa weryfikacja

W swoich wcześniejszych publikacjach Instagram podkreślał, że samo otrzymanie wiadomości o resecie hasła nie oznacza przejęcia konta. Może to być efekt zwykłej pomyłki - np. błędnego wpisania adresu e-mail lub nazwy użytkownika przez inną osobę.

Spółka zachęca do korzystania z uwierzytelniania dwuskładnikowego, które wymaga dodatkowego kodu przy próbie logowania z nieznanego urządzenia.

W przypadku problemów z logowaniem Instagram zaleca skorzystanie z procedury odzyskiwania konta dostępnej w centrum pomocy.

"Forbes" poprosił przedstawicieli Mety o komentarz. Do momentu publikacji redakcja nie otrzymała odpowiedzi.

Największe platformy społecznościowe na świecie

Jak podał "Forbes, Instagram (należy do firmy Meta) jest jednym z popularniejszych mediów społecznościowych na świecie - codziennie z platformy korzysta ponad 2 miliardy użytkowników.

Według firmy usługowej Salesforce najwięcej osób (ponad 3 miliardy) codziennie używa Facebooka (którego właścicielem również jest Meta). Na kolejnych miejscach są WhatsApp (ok. 2,8 mld, Meta), YouTube (2,5 mld, Alphabet/Google), potem Instagram, a następnie TikTok (1,6 mld, ByteDance).

