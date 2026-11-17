Tech Europa może zyskać nowego gracza w sektorze kosmicznym. Wielka fuzja na horyzoncie Oprac. Wiktor Knowski |

Aurora, Swing i Sawa - czujniki pogody kosmicznej ESA Źródło wideo: ESA Źródło zdj. gł.: ESA

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Oferta - opiewająca według wyliczeń agencji Reuters na około 2 miliardy euro (ok. 8,8 miliarda złotych) - zostanie przeprowadzona za pośrednictwem włoskiej spółki zależnej Iris 2, w całości kontrolowanej przez ICEYE. Firma chciałaby docelowo wycofać Avio z obrotu giełdowego.

Spółka ICEYE została założona w 2014 r. przez Polaka Rafała Modrzewskiego i Fina Pekkę Laurilę. Posiada duże centrum operacyjne w Warszawie.

Oferta kupna Avio

Zgodnie z komunikatem Iceye propozycja wycenia jedną akcję Avio na 41 euro. Oznacza to wzrost w wysokości 21,3 proc. względem kursu zamknięcia z poniedziałku oraz 34,8 proc. w porównaniu ze średnią ceną akcji z ostatnich trzech miesięcy. Zarząd Avio potwierdził, że przystąpił do analizy złożonej oferty.

Połączenie obu grup pozwoliłoby zespolić kompetencje Avio w zakresie systemów wynoszenia i napędów rakietowych z doświadczeniem Iceye w budowie satelitów, zarządzaniu konstelacjami orbitalnymi oraz świadczeniu usług wywiadu satelitarnego.

Avio pomyślnie wystrzeliła satelitę Copernicus Sentinel-3C dla Komisji Europejskiej w ramach umowy podpisanej z Europejską Agencją Kosmiczną Źródło zdjęcia: ESA

"Zapotrzebowanie Europy na suwerenne zdolności w obszarze kosmicznym i obronnym stale rośnie. Budowa potencjału przemysłowego zdolnego zaspokoić ten popyt zajmuje lata, dlatego kluczowe jest podjęcie inwestycji już teraz" - podkreślono w oświadczeniu.

Współzałożyciel ICEYE Rafał Modrzewski zasugerował, że fuzja może zapewnić Europie szansę na udział w wyścigu kosmicznym, obecnie zdominowanym przez spółki z USA.

Satelity już budujemy. Dziś sięgamy po brakujący element: europejską rakietę. ICEYE złożył ofertę na zakup 100% akcji Avio, producenta rakiet Vega. Razem z Avio chcemy stworzyć europejskiego championa: satelity + rakiety. Działamy! pic.twitter.com/BSv2i7IAZm — Rafal Modrzewski (@rmodrzewski) November 17, 2026 Rozwiń

"Satelity już budujemy. Dziś sięgamy po brakujący element: europejską rakietę" - napisał w mediach społecznościowych. I dodał: "Razem z Avio chcemy stworzyć europejskiego championa: satelity + rakiety."

ICEYE zapowiada inwestycje

Po sfinalizowaniu transakcji fińska spółka zamierza zainwestować we Włoszech w ciągu pięciu lat dodatkowy miliard euro. Środki te mają posłużyć do zwiększenia częstotliwości startów rakiety Vega oraz rozbudowy mocy przewozowych na potrzeby klientów instytucjonalnych i komercyjnych.

Iceye zadeklarowało, że planuje zachować markę Avio oraz utrzymać dotychczasowe zatrudnienie, a także wywiązać się ze wszystkich zobowiązań wobec europejskich i amerykańskich klientów oraz partnerów i kontynuować zaplanowane inwestycje w Stanach Zjednoczonych.