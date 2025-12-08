Jedno z największych przejęć w historii firmy

Czy sztuczna inteligencja przechytrzy tę ludzką? Źródło: TVN24

Firma Confluent z siedzibą w Kalifornii oferuje firmom platformę do gromadzenia i analizowania danych w czasie rzeczywistym. Producenci, tacy jak np. Michelin, wykorzystują platformę Confluent do optymalizacji zapasów surowców i półproduktów na żywo.

Firmy coraz częściej korzystają z systemów AI, które zarządzają takimi zadaniami w czasie rzeczywistym i wymagają do tego przepływu danych na żywo.

Wielkie przejęcie IBM

IBM od kilku lat stara się skupić swoją działalność na sztucznej inteligencji. Pod kierownictwem prezesa Arvinda Krishny firma kupuje firmy programistyczne i sprzedaje klientom korporacyjnym usługi związane z generatywną sztuczną inteligencją.

Oprogramowanie stanowi obecnie prawie połowę całkowitych przychodów IBM i jego udział w bilansie stale rośnie. Przejęcie Confluent będzie największą transakcją IBM od czasu, gdy w 2019 r. firma ta kupiła firmę Red Hat, zajmującą się oprogramowaniem chmurowym, za około 34 mld dolarów.

Przejęcie to jest kontynuacją pięcioletniego partnerstwa między obiema firmami, które umożliwiło niektórym klientom IBM korzystanie z platformy strumieniowego przesyłania danych Confluent.

W lutym IBM sfinalizowało zakup HashiCorp za 6,4 mld dolarów i niedawno rozważało przejęcie Informatica, kolejnego dostawcy rozwiązań infrastrukturalnych, który ostatecznie został przejęty przez Salesforce.

Autorka/Autor: jjs/dap Źródło: PAP Źródło zdjęcia głównego: ShU studio/Shutterstock