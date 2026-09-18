Tech Gwałtowny wzrost. Gigant nie ma wątpliwości Oprac. Jan Sowa |

Sztuczna inteligencja wymyka się spod kontroli. Sylwia Czubkowska komentuje Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/JOHN G. MABANGLO

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Zdaniem Huanga zapotrzebowanie na sprzęt potrzebny do rozwoju sztucznej inteligencji pozostaje bardzo wysokie.

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Nvidia spodziewa się wzrostu

- Spodziewam się, że w przyszłym roku Nvidia sprzeda dwa razy więcej układów niż w tym roku - powiedział Huang.

Dodał następnie: - Powodem jest to, że AI wnosi tak duży wkład w rozwój różnych branż i gospodarek. Widać, że w niemal każdym kraju, w którym działamy, ludzie chcą inwestować w AI.

Jest to kolejna prognoza Nvidii wskazująca na bardzo szybki wzrost firmy w najbliższych sześciu kwartałach. Niedawno koncern informował, że spodziewa się 70-procentowego wzrostu w roku fiskalnym kończącym się w styczniu 2028 roku. Oznaczałoby to około 673 miliardów dolarów - podał CNBC.

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Nvidia nie podała danych

Firma nie podała łącznej liczby sprzedawanych procesorów. Jej najbardziej znanymi produktami są układy graficzne przeznaczone do centrów danych, w tym modele z rodzin Blackwell i Rubin.

Jesienią ubiegłego roku Huang informował, że w ciągu czterech kwartałów Nvidia dostarczyła sześć milionów procesorów graficznych Blackwell.

Oferta koncernu jest jednak znacznie szersza. Nvidia produkuje także procesory centralne, układy do przełączników sieciowych i sieci optycznych, układy do laptopów oraz platformy Jetson wykorzystywane w robotach i samochodach. Firma dostarcza również układ znajdujący się w konsoli Nintendo Switch 2.

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Huang o bezpieczeństwie AI

Szef Nvidii uczestniczył w spotkaniu w Wielkiej Brytanii razem z przedstawicielami Google DeepMind, OpenAI i Anthropic. Jednym z głównych tematów rozmów było bezpieczeństwo sztucznej inteligencji.

Dyskusja na temat potencjalnych zagrożeń związanych z AI nasiliła się w ostatnich tygodniach. Badacze sztucznej inteligencji ostrzegali, że ludzie nie są już w stanie kontrolować najbardziej zaawansowanych systemów AI.

Huang podkreślił, że w przypadku problemów z bezpieczeństwem prace nad produktem powinny być kontynuowane przed jego udostępnieniem.

- Kiedy produkt nie jest bezpieczny, powinniśmy go wstrzymać i dalej nad nim pracować - powiedział.

Do największych firm półprzewodnikowych na świecie, obok Nvidii, należą m.in. TSMC, Samsung Electronics, Broadcom, Intel, AMD i Qualcomm.