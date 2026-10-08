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Drony uderzyły w centrum danych w Rosji. Pożar i przerwa w działaniu

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
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Ukraińskie drony zaatakowały rafinerię w Moskwie (20.09)
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Drony zaatakowały centrum danych Yandexu, jednego z największych rosyjskich koncernów technologicznych. Firma poinformowała o problemach z częścią usług. Jak podaje Reuters, to pierwszy duży atak na rosyjskie centrum danych od początku wojny w Ukrainie.

Yandex przekazał w czwartek, że atak na ośrodek w Sasowie wywołał pożar i zmusił firmę do wstrzymania jego pracy. To jedno z pięciu dużych centrów danych koncernu. Mieszczą się w nim dziesiątki tysięcy serwerów.

Firma poinformowała, że przywraca działanie usług, które ucierpiały w wyniku ataku. Zapewniła przy tym, że jej podstawowe usługi dla użytkowników indywidualnych działają bez zakłóceń. Nie ujawniła skali zniszczeń.

Sasowo, Rosja
Sasowo, Rosja
Źródło zdjęcia: Google Maps

Rosja atakuje ukraińską infrastrukturę cyfrową

Jak przypomina Reuters, w ostatnim miesiącu Rosja prowadziła serię ataków na ukraińskie centra danych i infrastrukturę telekomunikacyjną. Uderzenia objęły także obiekty w centrum Kijowa.

Część ukraińskich centrów danych musiała zawiesić działalność z powodu uszkodzeń. Po jednym z ataków 100 tysięcy gospodarstw domowych tymczasowo straciło dostęp do internetu.

Ukraiński minister odpowiedzialny za cyfryzację powiedział Reutersowi w ubiegłym miesiącu, że w odpowiedzi na rosyjskie uderzenia kraj przenosi infrastrukturę cyfrową pod ziemię.

Rosyjskie firmy rozważają centra danych za granicą

Rosyjski serwis RBC podał w czwartek, powołując się na źródła zaznajomione ze sprawą, że przedsiębiorstwa rozmawiają z rządem o budowie centrów danych w krajach uznawanych przez Moskwę za "przyjazne".

W sierpniu rosyjski przywódca Władimir Putin przyznał państwu prawo do przejmowania kontroli nad infrastrukturą o krytycznym znaczeniu, jeśli władze uznają ją za niedostatecznie chronioną przed atakami dronów.

Według Reutersa wcześniej nie potwierdzono żadnego dużego ukraińskiego ataku dronowego na rosyjskie centrum danych.

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Ze świata

Ataki dronów obejmują kolejne sektory gospodarki

Wzajemne ataki Rosji i Ukrainy rozszerzyły się w tym roku na kolejne części gospodarki. Obejmują obiekty energetyczne, rafinerie, porty, statki przewożące ropę i zboże, magazyny handlu internetowego, a ostatnio także centra danych.

Reuters wskazuje, że ukraińskie uderzenia na Rosję przyczyniły się do niedoborów paliwa i kolejek na stacjach. Przyniosły też straty dziesiątkom tysięcy małych firm zajmujących się handlem internetowym. Rosnące koszty paliwa przekładają się na ceny dla konsumentów i napędzają inflację.

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Yandex, nazywany często "rosyjskim Google", stworzył pierwszą rosyjską wyszukiwarkę w 1997 roku. Rozwija model sztucznej inteligencji YandexGPT, usługi chmurowe oraz produkty takie jak Yandex Taxi i Yandex Music. Należy do nielicznych dużych rosyjskich firm, których nie objęły zachodnie sankcje.

Źródło: Reuters
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Tagi:
RosjaUkrainaTechnologiaAtaki dronówcentra danych
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