Tech "Jesteśmy zazwyczaj ignorowani". Tak platformy reagują na dezinformację Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Barbara Nowacka, ministra edukacji o zakazie mediów społecznościowych dla dzieci Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Drugiego dnia VIII Forum Cyberbezpieczeństwa ekspertka NASK Izabela Jarka mówiła o incydentach dezinformacyjnych w Polsce i reakcjach platform społecznościowych na dotyczące ich zgłoszenia.

Według przedstawionych przez nią statystyk za pierwsze półrocze br. platformy społecznościowe usunęły jedynie 6,7 procent (4,4 tys.) treści zgłoszonych jako dezinformacja. 17,3 procent (11 tys.) zgłoszeń zostało poddanych moderacji np. ograniczono ich zasięgi. Aż 76 procent zgłoszeń zostało odrzuconych.

Brak spójnych zasad moderacji

Wśród głównych problemów we współpracy z platformami Jarka wskazała m.in. brak przejrzystych i spójnych zasad moderacji treści (np. kiedy zgłoszenia dotyczą tej samej reklamy wykorzystującej wizerunek osoby publicznej, ale znajdującej się pod dwoma różnymi linkami, zdarza się, że ta pod jednym linkiem jest usuwana, a ta pod drugim - nie) oraz brak informacji zwrotnej dla analityków zgłaszających treści.

- Kiedy próbujemy się odwoływać i powoływać się na to, że usunęli już podobne konto (...) jesteśmy zazwyczaj ignorowani i nic się nie dzieje - powiedziała.

Inne problemy to:

brak proaktywności platform (nie blokują kont tzw. botów, mimo że mają do tego narzędzia),

niewystarczające środki ograniczające rozprzestrzenianie się dezinformacji,

działanie algorytmów.

Emocjonalne i skrajne treści

Ekspertka wyjaśniła, że wyświetlane treści - zwykle emocjonalne i skrajne, mające wywołać polaryzację - różnią się w zależności od tego, czy konto należy do kobiety czy do mężczyzny, a także, czy korzysta z niego dziecko czy osoba dorosła.

Dodała, że ich moderacja często jest zestawiana z ograniczaniem wolności słowa.

- Dezinformacja nie ma nic wspólnego z wolnością słowa. Platformy są firmami prywatnymi - wiadomo, że działają dla korzyści i będą nam w ramach algorytmów podkładały treści, które chcą, żebyśmy zobaczyli, a nie takie, które będą dla nas bezpieczne, użyteczne i informacyjne - oceniła.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Projekt Giertycha i Nowackiej. Chcą, żeby było jak w Australii TVN24

Eskalacja incydentów dezinformacyjnych

Jak mówiła Jarka, od 2022 r. eskalują incydenty dezinformacyjne, rozumiane jako działania o charakterze hybrydowym. Dla porównania, w 2026 r. było ich sześć (dotyczyły m.in. poszukiwania nieznanego obiektu latającego w okolicach Malborka i uderzenie rosyjskiego drona przy granicy Polski z Ukrainą), w 2022 r. - dwa (uderzenie rakiety w Przewodowie i odnalezienie rakiety pod Bydgoszczą).

VIII Forum Cyberbezpieczeństwa zostało zorganizowane przez Ministerstwo Cyfryzacji.