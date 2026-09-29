Awaria rządowego portalu. Pilny komunikat
Na Kontakt24 otrzymujemy sygnały, że od wczoraj występuje problem z zalogowaniem się do serwisu biznes.gov.pl.
Problemy z centralną bazą podmiotów gospodarczych
"Od wczoraj nie działa strona biznes.gov.pl oraz nie można zmienić danych w CEIDG. Chciałam odwiesić działalność gospodarczą" - napisała jedna z internautek.
Problemy mogą więc utrudniać przedsiębiorcom załatwianie spraw związanych z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej, w tym zmianę danych dotyczących firmy.
Wysłaliśmy pytania do Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Ministerstwa Cyfryzacji o przyczyny awarii serwisu.
Biznes.gov.pl potwierdza utrudnienia
Na stronie biznes.gov.pl pojawił się komunikat informujący o problemach technicznych.
Ze względu na wysokie obciążenie serwisu biznes.gov.pl, występują problemy w dostępie do portalu. Pracujemy nad przywróceniem pełnej wydajności i przepraszamy za utrudnienia - przekazano.
Nie podano, jak długo mogą potrwać problemy ani kiedy portal ma odzyskać pełną sprawność.
Biznes.gov.pl to rządowy portal przeznaczony dla przedsiębiorców. Za jego pośrednictwem można między innymi załatwiać sprawy związane z wpisem w CEIDG, w tym zmieniać dane firmy, zawieszać lub wznawiać działalność gospodarczą.