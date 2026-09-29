Tech Awaria rządowego portalu. Pilny komunikat Oprac. Jan Sowa |

Gawkowski: Polska ma siły i środki, żeby odpowiadać na cyberataki Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Na Kontakt24 otrzymujemy sygnały, że od wczoraj występuje problem z zalogowaniem się do serwisu biznes.gov.pl.

Problemy z centralną bazą podmiotów gospodarczych

"Od wczoraj nie działa strona biznes.gov.pl oraz nie można zmienić danych w CEIDG. Chciałam odwiesić działalność gospodarczą" - napisała jedna z internautek.

Problemy mogą więc utrudniać przedsiębiorcom załatwianie spraw związanych z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej, w tym zmianę danych dotyczących firmy.

Wysłaliśmy pytania do Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Ministerstwa Cyfryzacji o przyczyny awarii serwisu.

Biznes.gov.pl potwierdza utrudnienia

Na stronie biznes.gov.pl pojawił się komunikat informujący o problemach technicznych.

Ze względu na wysokie obciążenie serwisu biznes.gov.pl, występują problemy w dostępie do portalu. Pracujemy nad przywróceniem pełnej wydajności i przepraszamy za utrudnienia - przekazano.

Nie podano, jak długo mogą potrwać problemy ani kiedy portal ma odzyskać pełną sprawność.

Biznes.gov.pl to rządowy portal przeznaczony dla przedsiębiorców. Za jego pośrednictwem można między innymi załatwiać sprawy związane z wpisem w CEIDG, w tym zmieniać dane firmy, zawieszać lub wznawiać działalność gospodarczą.