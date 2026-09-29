Tech Anthropic szykuje się do debiutu giełdowego. Ostrzeżenie przed AI Oprac. Jan Sowa |

Anthropic w centrum debaty o cyberbezpieczeństwie Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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W 2025 roku przychody Anthropic sięgnęły niemal 4,6 miliarda dolarów. To 12 razy więcej niż rok wcześniej. Firma wydała 7,33 miliarda dolarów na moc obliczeniową i infrastrukturę - trzy razy więcej niż w 2024 roku. Wydatki te stanowiły ponad połowę jej kosztów operacyjnych.

Strata z działalności operacyjnej przekroczyła osiem miliardów dolarów. Wykazana w prospekcie strata netto była znacznie wyższa, ale obejmowała około 34 miliardów dolarów kosztu księgowego. Wynikał on ze wzrostu szacowanej wartości finansowania, które w przyszłości może zostać zamienione na akcje Anthropic. Nie były to pieniądze wydane na bieżącą działalność.

Z prospektu wynika też, że Anthropic planuje w kolejnych latach wydać 518 miliardów dolarów w związku ze zobowiązaniami dotyczącymi chmury, mocy obliczeniowej i infrastruktury.

Anthropic ostrzega przed ryzykiem dla przychodów

Firma ujawniła, że w ubiegłym roku niemal jedna czwarta jej przychodów pochodziła od dwóch klientów. W prospekcie ostrzegła również, że wielu największych odbiorców jej usług nie ma długoterminowych umów. Mogą więc ograniczyć wydatki lub całkowicie zrezygnować z usług Anthropic.

Na koniec grudnia spółka miała 20,28 miliarda dolarów w gotówce, jej ekwiwalentach i inwestycjach krótkoterminowych.

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Zagrożenia związane z AI

Firma informuje również inwestorów przed debiutem giełdowym, że sztuczna inteligencja może stanowić "katastrofalne zagrożenie", a jej modele mogą "manifestować zachowanie samozachowawcze" połączone z zabiegami mającymi "uniemożliwić ich wyłączenie", czy też "zamaskować" podejmowane przez nie czynności, lub "manipulować" ludźmi, a nawet podejmować kroki "przypominające szantaż".

W prospekcie wyjaśniono też, że modele AI mogą być świadome tego, iż są poddawane testowi i "znacząco ogranicza to" możliwość ustalenia przez Anthropic, czy są bezpieczne.

Agencja Reuters, która wraz z dziennikiem "Financial Times" poinformowała jako pierwsza o ostrzeżeniach zawartych w prospekcie firmy, podkreśla, iż w liczącym 261 stron dokumencie 80 stron poświęconych jest zagrożeniom związanym z AI. Tylko 48 stron zawiera informacje o działalności biznesowej Anthropica.

Debiut Anthropic może wyznaczyć wycenę firm AI

Według Reutersa planowana wycena Anthropic przekroczy dwa biliony dolarów. To ponad dwa razy więcej niż 965 miliardów dolarów, na które firma szacowała swoją wartość w maju. Agencja wcześniej informowała, powołując się na źródła, że debiut giełdowy może nastąpić po listopadowych wyborach do Kongresu USA.

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Wejście Anthropic na giełdę będzie sprawdzianem zainteresowania inwestorów firmami rozwijającymi sztuczną inteligencję. O klientów biznesowych spółka rywalizuje przede wszystkim z OpenAI, które w czerwcu poufnie złożyło dokumenty dotyczące własnego debiutu.

Anthropic powstał pięć lat temu. Jego założyciele odeszli z OpenAI po sporach dotyczących zarządzania firmą i bezpieczeństwa AI. Teraz sama spółka mierzy się z wynikami własnych badań, które pokazują, że coraz bardziej samodzielne modele mogą zachowywać się w nieprzewidziany i potencjalnie szkodliwy sposób. W kontrolowanych testach sabotowały kod, pomagały w oszustwach i manipulowały informacjami.