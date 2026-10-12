Tech 50 stopni zamiast chłodzenia. Cyberatak na supermarkety Oprac. Jan Sowa |

Gawkowski o cyberatakach: skala jest olbrzymia Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Według stacji TF1 cyberatak dotknął co najmniej 150 sklepów Intermarche. Z kolei dziennik "Le Parisien" poinformował o problemach w mniej niż 100 placówkach należących do Cooperative U - operatora sieci Super U.

Hakerzy zaatakowali sklepy we Francji

Cyberatak potwierdził szef Cooperative U Dominique Schelcher. We wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych poinformował, że celem były instalacje chłodnicze w sklepach sieci.

Sklepy, które ucierpiały, będą musiały "wyrzucić wszystkie produkty" - zarówno świeże, jak i mrożone - poinformowała agencję AFP firma Intermarche.

Specjalistyczny francuski serwis informacyjny poświęcony sektorowi handlu detalicznego jebosseengrandedistribution.fr podał, że problem dotknął również innych gigantów handlu detalicznego - Carrefour Market i Monoprix - jednak firmy te nie potwierdziły jeszcze tej informacji.

Stacja BFM TV poinformowała, że atak dotknął również największą francuską sieć supermarketów E. Leclerc, a hakerom "udało się zdalnie uruchomić przymusowe rozmrażanie systemów chłodniczych w wielu sklepach". Firma E. Leclerc nie potwierdziła tej informacji - podała agencja AFP.

Je confirme qu’une cyberattaque touche depuis cette nuit les installations de production de froid de plusieurs magasins de notre réseau @CooperativeU.

Nos équipes sont pleinement mobilisées, en lien avec les frigoristes, pour rétablir la situation au plus vite. Une enquête devra… — Dominique Schelcher (@schelcher) October 12, 2026 Rozwiń

Atak na systemy chłodnicze

Napastnicy mieli uruchomić ciągły tryb rozmrażania i ustawić temperaturę docelową na 50 stopni Celsjusza. Nie oznacza to jednak, że we wszystkich zaatakowanych urządzeniach rzeczywiście odnotowano tak wysoką temperaturę.

Zmiana ustawień systemów chłodniczych doprowadziła do strat w przechowywanej żywności. W części sklepów konieczne było usunięcie produktów wymagających utrzymywania niskiej temperatury.

Supermarkety wyrzucają żywność

O skutkach ataku informowały poszczególne placówki. Jak podał branżowy serwis Je Bosse en Grande Distribution, sklep Intermarche w Mur-de-Bretagne poinformował o konieczności wyrzucenia wszystkich świeżych produktów, w tym mięsa.

Nie podano dotąd pełnej wartości strat poniesionych przez poszkodowane sieci. Nie jest również jasne, jak długo potrwa przywracanie prawidłowego działania wszystkich zaatakowanych instalacji.

Prokuratura w Paryżu potwierdziła agencji AFP, że wszczęto dochodzenie w sprawie "zakrojonego na dużą skalę cyberataku, który dotknął lodówki kilku dużych sieci handlowych z branży spożywczej w całej Francji".

Tożsamość sprawców pozostaje nieznana. Nie przedstawiono również szczegółowych ustaleń dotyczących sposobu uzyskania dostępu do systemów chłodniczych.

Coraz więcej obaw

Incydent jest o tyle istotny, jeśli weźmie się pod uwagę coraz większe obawy dotyczące potencjalnych spustoszeń, jakie cyberataki mogą spowodować w Europie we wszystkich sektorach - podkreśliła AFP.

Dodała, że prezydent Francji Emmanuel Macron, popierający Ukrainę w walce z rosyjską inwazją, zarządził w zeszłym miesiącu podjęcie działań mających na celu ochronę francuskiej infrastruktury krytycznej przed rosyjskimi "atakami hybrydowymi".